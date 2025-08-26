Mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000114-2025-INS/PE, se designa a Consuelo Magdalena Perales Mesta en en el puesto de gerente general del Instituto Nacional de Salud (INS), a partir de la publicación de la presente Resolución en el Diario El Peruano.

Asimismo, se da por concluida la designación temporal de Miriam Madeleine Burga Sánchez en dicho cargo de confianza, dándole las gracias por los servicios prestados a la entidad.

De esta manera, se debe notificar la presente norma a las profesionales indicadas y a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, para conocimiento y fines pertinentes.

Finalmente, se dispone la publicación de la presente resolución en el Diario El Peruano y encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional su publicación en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en el Portal Institucional del Instituto Nacional de Salud.