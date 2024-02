Recordemos que el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito vector y a pesar de que el contagio no es de manera directa hacia otra persona, si no se lleva un buen control, puede agravarse. En el caso del sarampión, hay que tener más cuidado porque al ser viral su propagación es más rápida, sobre todo en los niños.

El doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, conversó con nuestro medio e informó sobre las recomendaciones que se deben tomar, teniendo en cuenta que son en las aulas escolares donde más se pueden presentar estos casos.

“Las aulas se van a convertir en los nidos o los focos de contagio de esta enfermedad. Se están viendo los contagios por sarampión en varios países y aunque en Perú aun las cifras son bajas, no descartaría que sea en los salones de clases el lugar donde se presente esta enfermedad, sobre todo porque es viral”, expresó.

Lejos de alarmar a la población, el especialista detalló que es importante ver este brote como una oportunidad para que los padres puedan llevar a los centros de vacunación a sus hijos y así protegerlos.

“Los padres tienen que ser conscientes que deben cumplir con el esquema de vacunación. El sarampión podría generar cuadros de encefalitis, es decir, que el virus puede llegar al cerebro”, indicó.

Modo de contagio

Marco Almerí sostuvo que en el caso del sarampión, al ser una enfermedad viral puede contagiar no solo a sus compañeros de aulas, también al resto de su familia. Por ende, es mejor que el menor esté aislado y se tomen todas las medidas necesarias para evitar la propagación.

En el caso del dengue, cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. Por tal motivo, el escolar deberá ausentarse de las clases para evitar el contagio a sus compañeros.

El dengue en Perú

Los casos de dengue siguen aumentando rápidamente en Perú, sobre todo en ciudades como Piura, Trujillo, Casma y otras más. Ante esto, el ex decano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, explicó a Gestión cómo es que se puede proteger a los alumnos en esta etapa inicial de retorno a clases.

El también infectólogo no descartó que se pueda volver a la virtualidad al menos los primeros dos meses del año escolar y así cuidar a los alumnos, maestros y personal administrativo.

“Tener un paciente con dengue requiere mucha atención para saber cómo está evolucionando la enfermedad, porque un día puedes estar bien y al otro no. Por eso, un paciente con dengue en etapa escolar deberá ausentarse por lo menos dos semanas de sus actividades”, indicó.

“No descartaría que los dos primeros meses se puedan llevar las clases de manera remota, ya que en las aulas son los lugares donde más contagios existen. Sumado a ello, con esta ola de calor se expone al estudiante y si ese escolar está enfermo, más las altas temperaturas, puede agravarse su salud”, agregó.

Recomendaciones contra el dengue y sarampión

Un punto clave para evitar la propagación de estas enfermedades es la prevención. Ante esto, José López Revilla, investigador y docente de la Universidad Científica del Sur, brindó algunas recomendaciones desde el ámbito educativo.

Comunicación directa: En este punto, el especialista recomendó que los padres de familia deben tener la confianza y responsabilidad de informar a los maestros sobre la situación de sus hijos en caso presenten dengue o sarampión.

Erradicar fuentes de contagio: En el caso de las escuelas, si tienen cerca elementos recolectores de agua como llantas, baldes, maceteros, es mejor deshacerse de ellos, ya que los zancudos pueden reproducirse rápidamente en aguas estancadas y transmitir el dengue.

Baños limpios y deben contar con agua y jabón: Es necesario que los servicios higiénicos contengan agua potable y jabón para que los estudiantes puedan lavarse las manos y así evitar enfermarse.

Usar repelente: Para evitar las picaduras del mosquito vector, es necesario que los estudiantes usen repelentes en zonas como brazos, cuello, piernas y rostro.

Profesores deben estar atentos: Es importante que el Ministerio de Educación capacite a los maestros para detectar síntomas anómalos en los escolares. Si el alumno presenta fiebre, malestar corporal, diarreas u otras afecciones, de inmediato deberá ser aislado y llevado a su casa.

Preguntar e incentivar la vacunación contra el sarampión: Los profesores deberían consultar si los estudiantes cumplieron con su esquema de vacunación y si en caso no lo tienen, motivar a que puedan realizarlo. De esa manera, los maestros podrán hacer un sondeo rápido de la cantidad de sus alumnos inoculados.

Colocar mosquiteros: No se descarta que en las lunas de las aulas se coloquen los tules a fin de evitar que esos mosquitos puedan ingresar y poner en riesgo la salud de los estudiantes.

¿Qué recomiendan los maestros?

Gelsy Cabrera Ulloa, profesora de nivel inicial, dio algunas medidas para que los padres de familia tomen en cuenta:

- Si un niño se contagia de dengue, debe permanecer en casa con el cuidado de un adulto. También controlar la fiebre con medicamentos recomendados por el médico. Debe reportar cuanto antes a los maestros para apoyarlos en la nivelación y así no se atrasen en su rendimiento.

- En el caso del sarampión se debe tomar las mismas medidas. Se les pide a los padres de familia no llevar a sus hijos a las escuelas y a los primeros síntomas es mejor descartar cualquier infección.

- Desde casa se debe hacer un hábito el lavado de manos y en los colegios reforzar.

- No es impedimento que un niño no vacunado contra el sarampión no pueda matricularse en un colegio, pero los padres deben ser responsables en cumplir con el esquema de vacunación.

