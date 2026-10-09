Un choque de un tren de la empresa Peru Rail con una camioneta en la vía férrea Cusco-Ollantaytambo, dejó dos personas con lesiones, y daños materiales en la pequeña unidad.

PeruRail, operador de la vía férrea, informó en un comunicado que la colisión se registró el jueves 8 al promediar las 08:20 horas, a la altura del paso a nivel ubicado en el PK 40,300, jurisdicción del distrito de Huarocondo, provincia de Anta.

“Un vehículo particular ingresó a la vía férrea mientras uno de nuestros trenes se aproximaba, produciéndose una colisión”, precisó la empresa.

El accidente en la vía férrea Cusco-Ollantaytambo ocurrió al promediar las 08:20 horas a la altura del distrito de Huarocondo, provincia de Anta. (Foto: Andina)

Ante esta situación, PeruRail indica que activaron de manera inmediata los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos, a fin de atender el incidente y realizar las verificaciones correspondientes.

El comunicado precisa que a causa del choque el conductor del vehículo y su acompañante fueron evacuados para recibir atención médica.

“PeruRail viene realizando las acciones correspondientes y coordinando con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del incidente”, informó.

No obstante, hacen el llamado a conductores y peatones a respetar las señales de tránsito, las medidas de seguridad y las indicaciones en los pasos a nivel. Evitemos el uso de aquellos pasos a nivel no autorizados. Su colaboración es fundamental para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos", finaliza.