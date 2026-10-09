El accidente en la vía férrea Cusco-Ollantaytambo ocurrió al promediar las 08:20 horas a la altura del distrito de Huarocondo, provincia de Anta. (Foto: Andina)
El accidente en la vía férrea Cusco-Ollantaytambo ocurrió al promediar las 08:20 horas a la altura del distrito de Huarocondo, provincia de Anta. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Un choque de un tren de la empresa Peru Rail con una camioneta en la vía férrea Cusco-Ollantaytambo, dejó dos personas con lesiones, y daños materiales en la pequeña unidad.

“Un vehículo particular ingresó a la vía férrea mientras uno de nuestros trenes se aproximaba, produciéndose una colisión”, precisó la empresa.

El accidente en la vía férrea Cusco-Ollantaytambo ocurrió al promediar las 08:20 horas a la altura del distrito de Huarocondo, provincia de Anta. (Foto: Andina)
El accidente en la vía férrea Cusco-Ollantaytambo ocurrió al promediar las 08:20 horas a la altura del distrito de Huarocondo, provincia de Anta. (Foto: Andina)

Ante esta situación, PeruRail indica que activaron de manera inmediata los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos, a fin de atender el incidente y realizar las verificaciones correspondientes.

“PeruRail viene realizando las acciones correspondientes y coordinando con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del incidente”, informó.

Evitemos el uso de aquellos pasos a nivel no autorizados. Su colaboración es fundamental para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos", finaliza.

TE PUEDE INTERESAR

Mincetur: autoridades autónomas regionales no aliviarán los problemas turísticos de Cusco
Constancia: estos son los cambios que Hudbay plantea para su operación minera en Cusco
Papa León XIV: Cusco prepara ingreso a explanada de Sacsayhuamán y evalúan ampliar aforo
BCRP emite nueva moneda conmemorativa a un colegio en Cusco: este es su valor

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.