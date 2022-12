¿Cuáles fueron los reportes y consultas? Indecopi detalló que 671 se refirieron a la no atención a solicitudes de gestión, 349 al no reembolso solicitado, 262 a problemas con trámite en la obtención del grado de bachiller y/o título, 204 al incumplimiento del proveedor relativo a la matrícula, 131 a cobros indebidos.

¿Y las sanciones?

En los últimos cuatro años el Indecopi ha sancionado a 81 universidades por infracciones a la normativa de protección del consumidor.

Entre las 10 universidades que encabezan el listado por habérseles aplicado el mayor número de sanciones, han tenido que pagar 1,511.8. Unidades Impositivas Tributarias (UIT), desde el 2018 a octubre del 2022.

La Universidad Inca Garcilazo de la Vega, junto a la Universidad Alas Peruanas, encabezan la lista como las casas de estudios más sancionadas, con 85 y 79, respectivamente.

Colegios, sanciones y reportes

En el 2022 el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI) procesó 1931 reportes y/o consultas relacionadas con colegios, de los cuales, el 52% pertenecieron al primer trimestre del año, periodo en el que ocurre el proceso de elección de centros educativos, matrículas e inicio del año escolar.

Entre los cinco principales reportes y/o consultas se encuentran 337 por el no reembolso solicitado, 245 por la no idoneidad de clases, 219 por la no atención a solicitudes de gestión, 215 al no incumplimiento del proveedor relativo al requerimiento de material educativo y 153 al uso de fórmulas intimidatorias para el cobro de pensiones.

Entre los colegios más reportados y consultados destacan: Innova Schools (10.6%), Saco Oliveros (2.2%) y Pamer (1.8%). En Innova Schools, las conductas más registradas fueron el supuesto no reembolso de matrícula / pensión u otros y la no atención a solicitudes de gestión, informó Indecopi.

En el caso de Saco Oliveros fueron la supuesta no idoneidad de clases y la infracción al deber de información; mientras que en Pamer fueron la presunta no atención de canales de gestión y la no idoneidad de clases.





Los colegios más sancionados son Innova Schools, con 70, entre todas ellas suman 68.5 UIT y San Antonio María Claret con 15 sanciones que suman 9.9 UIT.