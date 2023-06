El presidente de la Junta de Operadores del corredor Morado, Gerardo Hermosa, advirtió este viernes que los corredores complementarios mantienen su medida de dejar de operar a partir de julio de este año, de no cumplirse con los requerimientos sobre las adendas de concesión del servicio.

Como se recuerda, los corredores complementarios dieron un plazo hasta el 30 de junio para resolver su situación, por lo que a inicios de julio ya no estarían prestando el servicio.

“ La fecha se mantiene y se paraliza todos los corredores. No hay mas dinero. Todos los corredores. El dinero solo alcanza para operar hasta esa fecha ”, afirmó.

Ayer hubo una reunión entre representantes de todos los corredores complementarios con la ATU, pero según mencionó Hermosa, la cita no aportó a un avance sobre la solución de sus demandas.

En diálogo con RPP, explicó que ellos solicitan la aprobación de una adenda por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que aborda el tema del pago de más de S/ 380 millones, y que les permitiría comprar más buses y no paralizar sus operaciones.

“[En lo anunciado en la reunión] No está la adenda que nos permitiría a nosotros realizar reinversiones en comprar más unidades. La adenda es para que nos paguen lo que dice la fórmula de pago del contrato para que el Estado se responsabilice. No es un subsidio ”, indicó.

“Ejemplo, opero actualmente y debería cobrar S/ 100 y por el cobro de pasajes solamente me pagan S/ 65, los otros S/ 35 quedan como deuda. Y, esa deuda, al día de hoy, ha pasado los S/380 millones y no hay quien se responsabilice de eso. Eso nos tiene que pagar a los administradores de los corredores”, remarcó.

Asimismo Hermosa enfatizó que los corredores complementarios no avalarán más plazos de concesión. “Nosotros no queremos seguir en una concesión eterna en el que el Estado eternamente va incumplir su parte del contrato. No sé dice cómo hacer para tener más operadores en los corredores o cómo se va incrementar la cantidad de buses o si la reforma va con nosotros o nos quieren quebrar”, sentenció.

Comentó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue enfático con el apoyo a este servicio de transporte público, pero que hasta el momento no les informa el plan a ejecutar y tampoco observación con otras instituciones como los ministerios de Economía y del Interior, además de la Municipalidad de Lima.

“Sentimos que nos hemos estancado. Me preocupa las palabras de la ministra porque te dice vamos con los corredores complementarios, pero no te dice cuándo va a licitar y en el estado en el que están, y quién los va a licitar”, dijo el representante del corredor Morado.

“Si la ministra no se reúne con nosotros. Qué vamos hacer. No sabemos si esta reforma continúa con nosotros o están dejando esto en stand by, y dejando que se enfríe, para que nosotros terminemos de quebrar”, agregó.

MEF validó adendas pequeñas sobre corredores

De otro lado, ante la posible paralización de operaciones de los servicios de corredores complementarios a partir de julio, el presidente de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, José Aguilar informó que ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó dos adendas pequeñas.

No obstante, respecto a la adenda de mayor tamaño -que es el pago de la deuda de más de S/ 380 millones- presentada por representantes de los corredores complementarios, recibirá una contrapropuesta por parte del equipo de la ATU para ser presentado ante el MEF, y se considere su aprobación.

“Hemos hablado con ellos [corredores]. Hay varias adendas grandes y chiquitas. Las chiquitas ya están. Ayer el MEF nos ha dado el ‘ok’ a algunos, a las más pequeñas y se les informó [representantes de corredores]. Respecto a la adenda más grande se les dijo que vamos hacer como ATU una contrapropuesta y con eso ir con el MEF”, detalló.

