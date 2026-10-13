Áncash. A fin de vigilar cuatro cordilleras críticas en la Cordillera Blanca, el Perú implementó un nuevo sistema de monitoreo para alertar sobre aluviones y otros desastres a causa del deshielo de glaciares.

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc y el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, entregaron el dispositivo al gobierno regional de Áncash, como parte de la primera etapa del proyecto.

Así será el sistema de alerta en quebradas

De acuerdo con el IGP, este programa funcionará en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash) y estará compuesto por cámaras, sensores de movimiento y altitud para monitorear las quebradas Llaca-Casca, Llullán, Mancos y Llanganuco.

Tavera sostuvo que se está convirtiendo el conocimiento científico en una herramienta para proteger vidas, por lo que este sistema permitirá generar información oportuna y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y comunidades frente a la ocurrencia de aluviones y flujos de detritos.

El COER recibirá y gestionará los datos generados por la red de sensores instalados en las quebradas, lo que contribuirá a que las autoridades locales accedan a información científica para labores de preparación y respuesta ante emergencias naturales.

Estos sistemas de monitoreo se han desplegado en “zonas de especial importancia” entre las cuatro quebradas; y dichas estaciones cuentan con cámaras y sensores alimentados mediante paneles solares y baterías, lo que permite su funcionamiento en zonas alejadas y de difícil acceso.

Este sistema permitirá generar información oportuna y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y comunidades. Foto: Alexzander Santiago.

Segunda etapa

En la segunda etapa, este proyecto tendrá 32 bocinas receptoras en localidades cercanas a las quebradas para fortalecer la difusión de alertas y mejorar la comunicación entre la población en zonas de riesgo.

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“La prevención requiere información, tecnología y coordinación. Por ello, desde el IGP continuaremos trabajando junto al Minam, el gobierno regional de Áncash y los gobiernos locales para ampliar estas capacidades y contribuir a que la información y las alertas lleguen oportunamente a quienes más las necesitan”, dijo Tavera.