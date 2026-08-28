Paola Moschella, directora de investigación en glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), señaló que se han identificado 528 lagunas con riesgo de desborde por el deshielo de los glaciares, 58 de las cuales presentan un alto riesgo para las poblaciones aledañas.

La investigadora indicó, a Andina, que la mayoría de estas lagunas se concentra en los departamentos de Áncash y Cusco.

Precisó que la condición de alto riesgo deriva de haberse revisado variables como las pendientes existentes en el entorno de estas lagunas, el tamaño de las mismas, y los materiales del dique que contiene a sus aguas.

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“En el caso de lagunas glaciares hay muchas que son contenidas por lo que se denomina morrena, consistente en materiales poco consolidados que pueden perder estabilidad y romperse”, sostuvo.

Moschella mencionó que, en base a ello, se ha implementado el seguimiento a tres de estas lagunas, incluida Upiscocha, en el Cusco, que es considerada la laguna glaciar que mayor riesgo de desborde reviste actualmente. Las otras dos son Palcacocha, en Huaraz y Gangrajanca, en Huánuco.

La información proveniente de estos lugares se da en tiempo real y es captada por sensores, añadió.

Cusco posee 1288 lagunas de origen glaciar (cordilleras Carabaya, Huanzo, La Raya, Urubamba, Vilcabamba y Vilcanota) que equivale al 15% del total nacional de área cubierta por lagunas, cuyas características de 32 de ellas representan potencial peligro.

Las lagunas de mayor riesgo

La laguna de Palcacocha, en Huaraz, y la de Lasuntay, en Huancayo, son las de mayor riesgo, ya que sus eventuales desbordes y consecuentes aluviones afectarían a ciudades altamente pobladas, como las mencionadas.

“Toda esa información la compartimos con los gobiernos locales para que ellos vayan implementando medidas de reducción del riesgo”, indicó.

En cuanto a las causas de estos desbordes y aluviones, la estudiosa señaló al deshielo de los glaciares, situación derivada a su vez del cambio climático, que genera variaciones en la temperatura.

“Por este motivo, tenemos un retroceso del 60% en nuestros glaciares a nivel nacional”, indicó.

Las consecuencias del cambio climático “incrementan la inestabilidad de las zonas de montaña, al profundizar las grietas” de estas, indicó.

“Los sismos o los terremotos pueden ser un desencadenante, pero los aluviones de los nevados también pueden ocurrir sin ellos”, concluyó la especialista del Inaigem.