Carencias en servicios de salud al descubierto. La Contraloría informó que 37% de establecimientos de salud del primer nivel no cuentan con todos los servicios básicos , así lo reveló en su reciente informe de Operativo de Servicio de Control.

Dicho informe fue resultado de las supervisiones de 1,836 establecimientos de salud públicos de primer nivel de atención, que corresponde a Gobiernos Regionales, EsSalud , Minsa, entre otras instituciones.

Los hallazgos fueron alarmantes,ya que se reveló las pésimas condiciones en materia de infraestructura, equipamiento y asignación de recursos humanos.

Gobiernos regionales candidatos a quedarse sin servicios básicos en salud

La Contraloría reveló que el 37% (675) de los establecimientos de salud públicos no cuentan con la totalidad de servicios mínimos básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe y/o alcantarillado), lo cual pone en riesgo las necesidades básicas del personal de salud y la bioseguridad en los establecimientos. Asimismo, la mayoría pertenece a centros de gobiernos regionales

Otro dato más crítico y preocupante es que 96 del total de cetros visitados no no cuentan con ninguno de los servicios mínimos básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe y/o alcantarillado) . Todos, menos un centro, pertenecen, otra vez, a los gobiernos regionales.

Falta de salas y áreas en establecimientos de salud

En linea con la infraestructura, el equipamiento también es deficiente. El operativo comprobó que el 32% (592) de establecimientos no cuentan con sala de inmunizaciones, el 24% (431) no tienen área de triaje.

También se evidenció que el 19% (17) de los centros I-4 no cuentan con almacén especializado de productos farmacéuticos , 30% (27) no cuenta con sala de ecografía general , 85% (76) no cuenta con mamografía digital y 30% (541) de los establecimiento en general no tiene profesionales de enfermería capacitado en cadena de frio.

Deficiencias en establecimientos de categoría I-4

La Contraloría determinó que el 43% (38) de establecimientos de salud del primer nivel de atención concategoría I-4 que fueron supervisados, no cuentan con el servicio de radiología. Además, 37 pertenecen a los gobiernos regionales.

En esa línea , el 20% (89) de establecimientos de salud de los niveles I-3 y I-4 no cuentan con unidad dental completa. Asimismo, el 38% (34) del nivel I-4 no cuentan con coche de paro cardiorespiratorio, 58% (52) no tienen un electrocardiógrafo y el 54% (48) no tienen un desfibrilador externo automático en el tópico de urgencias y emergencias.

A esto se suma que 33% (29) tampoco cuentan con monitor fetal en la sala de dilatación de atención de gestantes en trabajo de parto.

Otros hallazgos

El 54% (990) de establecimientos de salud supervisados no publican el horario de entrega de citas de consulta externa. De ese total, 920 establecimientos de salud que cometen este incumplimiento pertenecen a gobiernos regionales.

La Contraloría informó que el operativo también permitió revelar que, del total de 621 ambulancias distribuidas en 489 establecimientos de salud del primer nivel de atención, el 28% (171) se encuentra inoperativas.

La mayor cantidad de ambulancias inoperativa s se encuentra en los establecimientos de salud adscritos a los gobiernos regionales (154) y los de la Sanidad de la PNP (10).

Otro hecho detectado por los auditores es que e l 41% (744) de los establecimientos de salud supervisados están ubicados a menos de 100 metros de edificaciones como grifos , colegios, mercados, entre otros, lo que genera el riesgo de contaminación e infecciones en los pacientes que acuden a dichos nosocomios.

En el país existen 9,012 establecimiento de salud público, de los cuales el 87% pertenecen a los gobiernos regionales y el resto al Minsa, Essalud, entre otras instituciones.