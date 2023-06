La Contraloría General detectó que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) pagó S/ 1 millón 885 mil por un sistema de desinfección de aire que tiene un sobrecosto de más de siete veces su valor, el cual no cumple a cabalidad con su función y pone en riesgo la salud tanto de pacientes críticos como del personal médico.

Explicó que los pacientes se encuentran expuestos a contaminación cruzada y enfermedades nosocomiales (que se adquieren en el mismo lugar).

Según la comisión auditora, en la Sala de Cirugía, Unidad de Terapia Intensiva y Unidad de Cuidados Intensivos, que son considerados ambientes críticos del Hospital Central de la FAP, el consorcio ganador instaló 15 sistemas de aire acondicionado que no garantizan una asepsia rigurosa (ausencia de gérmenes que puedan provocar una infección), lo que ocasiona el riesgo de afectar la salud pública.

“En estos ambientes, el aire solo recircula (no ingresa aire del exterior del hospital como debería ser) porque los equipos de aire acondicionado -que son parte del sistema de desinfección adquirido y debían garantizar el ingreso del 100% de aire del exterior del hospital- carecen de una ventilación mecánica de extracción de aire que permita su renovación con aire fresco”, informó la contraloría.

Añadió que la comisión de control comprobó que los equipos instalados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas de la contratación directa ni en la Norma Técnica de Salud .

Esta última establece, por ejemplo, que en la Sala de Operaciones los equipos de ventilación deben tener 100% aire exterior y prohíbe la recirculación de aire, sin embargo, ello se viene incumpliendo en el Hospital FAP.

Sobrevaloración

Según el Informe de Control Específico N° 005-2023-2-0286-SCE, en esta contratación directa se habría beneficiado al consorcio proveedor al pagarle siete veces más por el sistema de desinfección y su instalación.

De acuerdo a la recopilación de información, el proveedor compró los equipos a otra empresa y el resto lo importó, invirtiendo en total S/ 230 mil 265 (que incluye el costo de la instalación de equipos en el hospital). Por los equipos y la instalación cobró a la FAP S/ 1 millón 885 mil, es decir, una diferencia de S/ 1 millón 654 mil 734 que constituye el sobrecosto total .

Según el informe de control, el valor estimado de la contratación se determinó tomando como base la cotización de este mismo proveedor -presentada en marzo del 2022- al cual se le otorgó la Buena Pro, a pesar de que no acreditó experiencia requerida en el objeto de la contratación, carecía de capacitación, no acreditó experiencia de personal clave y no consignó plazo de entrega para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de desinfección de aire. A ello se suma que entregó algunos bienes que no cumplían con las especificaciones técnicas ni con su finalidad pública y, aun así, recibió la conformidad de la entidad.

La Contraloría General ha remitido el informe de control específico al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones legales (de carácter penal) a los funcionarios y/o servidores en estos hechos ocurridos entre marzo y junio del 2022. Asimismo, se ha enviado el informe al Órgano Instructor de la Contraloría a fin de que tramite el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a quienes también tendrían presunta responsabilidad administrativa grave o muy grave.

