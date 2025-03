La Contraloría advirtió que el Puesto de Control del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), ubicado en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (Huaral), no está utilizando la totalidad de equipos ni muebles adquiridos para realizar su trabajo de prevención y control de plagas y enfermedades; situación que pone en riesgo las actividades de vigilancia y la protección sanitaria y fitosanitaria que deben cumplir en dicho muelle.

Tres meses después de haberse inaugurado el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, se constató que el área de laboratorio del puesto de control externo del Senasa “no se encuentra operativo ni funcionando al no haber sido implementado a pesar de contar con la disponibilidad de los equipos”, los cuales continúan embalados en cajas y sin uso, como es el caso del “estereoscopio electrónico” que no puede ser utilizado en caso de que alguna inspección lo requiera con urgencia.

La falta de uso de estos bienes genera el riesgo de que los servicios brindados no se ejecuten de manera eficiente y pondría en riesgo las actividades a desarrollarse en el puesto de control.

Por ejemplo, si los inspectores del Senasa encontraran un insecto extraño o de difícil identificación en algún cargamento de productos vegetales importados que llegan al puerto de Chancay no podrían analizarlo con el estereoscopio electrónico, advierte la Contraloría; tendrían que enviar la muestra a la sede central del Senasa, en La Molina, para verificar si representa un riesgo sanitario para el país.

De acuerdo con el informe de control, el área de Laboratorio no está operativo debido a que algunos muebles de melamina no están completamente armados, mientras que otros muebles esquineros no pueden ingresar por la puerta por sus grandes dimensiones. Hasta la fecha del servicio de control, el proveedor no se presenta a instalarlos de manera correcta.

Entre los equipos sin utilizar se encuentra también la refrigeradora y conservadora que debe ser empleada para la conservación de muestras luego de realizadas las inspecciones, situación que podría comprometer, además, la adecuada conservación de aquellas muestras que necesiten refrigeración y conservación.

A ello se suma que el laboratorio cuenta con un solo tomacorriente, lo que resulta insuficiente para todos los equipos que se colocarán en este ambiente y que requieren de una fuente de energía eléctrica.

En la Sala de Inspectores, los auditores encontraron una impresora nueva e inoperativa debido a la falta de configuración, así como un televisor nuevo de 65 pulgadas que carece de antena, módem u otro accesorio que le permita funcionar, el cual está apoyado sobre dos mesas de oficina (carece de rack).

La oficina administrativa del Senasa cuenta con un ambiente de espera completamente amoblado para la Atención de usuarios, la cual tampoco está operativa debido a falta de personal, por ello, los trámites solo se vienen realizando en forma virtual.

En dicha zona se encuentra también la Oficina del responsable del puesto de control que carece de equipos y mobiliario para brindar el servicio: solo tiene un mueble de metal que no está completamente armado, motivo por el cual atiende en otro ambiente, al lado de los inspectores.

Personal sin materiales o implementos

De otro lado, se advirtió que los inspectores asignados al Puesto de Control Externo del Puerto de Chancay, carecen de materiales e implementos necesarios para cumplir con sus funciones de control fitosanitario de ingreso de mercancías reguladas al país, que incluye la toma de muestras de alimentos agropecuarios, piensos e insumos agrarios. Dicha situación afectaría la correcta ejecución de los procedimientos de prevención y control originando un riesgo a la protección y vigilancia sanitaria.

De acuerdo con la normativa interna del Senasa, los inspectores deben utilizar 17 materiales y equipos (limpios y desinfectados) para desarrollar su trabajo; sin embargo, este material no les ha sido entregado en este puesto de control a pesar de que la entidad los ha adquirido. Como consecuencia de ello, algunos inspectores continúan utilizando el material que se les entregó en su anterior puesto de control, mientras que otros trabajan con lo que tienen a la mano.