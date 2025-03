La Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho no está gestionando de manera oportuna el presupuesto para ejecutar un servicio de defensa ribereña en el río Rímac, cuyo caudal aumentó el miércoles a 123.23 metros cúbicos por segundo y alcanzó el umbral hidrológico rojo.

En esa línea, dijo que se está demorando en la construcción de estructuras de protección que contenga los eventuales desbordes e inundaciones que ocasione el aumento del caudal y evitar los daños a la población aledaña.

Según información de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (SGGRD), las zonas de Campoy, Zárate y Tres Compuertas y partes bajas de las quebradas emplazadas al oeste del distrito, podrían ser afectadas ante inundaciones.

Al respecto, el Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/2184-SVC, cuyo período de evaluación va del 4 al 17 de febrero de 2025, reveló que en la zona denominada “Sector 1 – Malecón Checa” hay un riesgo constante debido a la erosión hídrica y socavamiento, lo cual es latente ante el aumento del caudal del río Rímac. Dicha zona está conformada por rocas sueltas, altamente expuestas a inundaciones.

Luego de realizarse una inspección física por auditores de la CGR a la zona junto al personal de la SGGRD, se evidenció que cerca a la alameda “Malecón Checa” existe una zona que presenta socavamiento en los taludes. Además, que se cuenta con poca altura respecto al lecho del cauce y la ribera del río Rímac, por lo cual es considerado como un punto de desborde para la municipalidad distrital.

Durante la inspección, el personal de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano de SJL precisó que se tiene proyectado realizar una intervención al margen derecho (vistas aguas abajo) en el sector cercano a la alameda “Malecón Checa”, para la instalación de gaviones (estructuras constituidas por elementos metálicos confeccionados en forma de malla hexagonal y rellenados con piedras) como solución al riesgo existente por posibles desbordes e inundaciones.

Cabe señalar que, desde el 20 de mayo de 2024, la SGGRD había solicitado actualizar el expediente técnico del proyecto de defensas ribereñas del río Rímac ya que la zona del Malecón Checa presenta niveles de peligro por inundación fluvial muy alto, lo que afectaría a la población cercana.

“Sin embargo, recién en octubre de 2024 se actualizó el monto del proyecto a S/ 3,950,730 y el servicio no pudo ejecutarse debido a que la previsión presupuestal se otorgó el 24 de diciembre de 2024, lo cual no permitió contar con tiempo suficiente para realizar las gestiones para convocar el procedimiento de selección. Ya el 8 de enero del 2025 se solicitó una nueva habilitación presupuestal pero el 6 de febrero de 2025 se comunicó que no se cuenta con los créditos presupuestales disponibles para su atención”, indica la Contraloría.

Esta situación generaría que no se construya una estructura de protección que evite los desbordes e inundaciones ante el aumento del caudal del río Rímac, y por ende se afectaría la integridad física de la población aledaña, así como la infraestructura de servicios públicos básicos y de propiedad privada.

Plan desactualizado

Por otro lado, el informe de Contraloría alertó que la municipalidad no había actualizado su Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, lo que pone en riesgo la continuidad, resultado y logro de objetivos de las acciones inmediatas y adecuadas para atender los efectos de peligros inminentes en el distrito.

Según informó la SGGRD, el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos 2022-2024 finalizó en diciembre del año pasado, y su actualización se está realizando con la asistencia técnica del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

La Contraloría recomendó comunicar estos hechos al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con la finalidad de que adopte acciones urgentes que permitan afrontar los efectos de los potenciales daños que puedan ocasionar los desbordes o inundaciones ante el aumento del caudal del río Rímac.

Dato

El distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) está ubicado al noroeste del distrito de Cercado de Lima y se extiende por la margen derecha del río Rímac.