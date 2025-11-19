El Poder Ejecutivo publicó el cuadro de méritos, por categorías y grados, correspondiente al proceso de ascenso por concurso de Oficiales Superiores y Subalternos de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La norma, refrendada con la Resolución Ministerial N° 2094-2025-IN, fue publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales.

La lista de mérito de los Oficiales Superiores y Subalternos de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú corresponde al año 2025, Promoción 2026.

El dispositivo legal presenta un único artículo que incluye el anexo de la resolución en el que se leen los nombres de los oficiales, así como el puntaje que obtuvieron en este proceso.

La Resolución Ministerial lleva la firma del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

Conoce aquí a continuación la lista con los nombres de los oficiales de la PNP considerados para el proceso de ascensos para el año 2026: