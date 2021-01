El certificado de antecedentes penales es un documento oficial que certifica si una persona registra o no sentencias condenatorias impuestas como consecuencia de haber cometido algún delito.

Este documento oficial es utilizado para realizar diversos trámites personales ante instituciones públicas y privadas como para postular a un nuevo trabajo o solicitar una visa de viajes.

REQUISITOS PARA SOLICITARLO

DNI vigente, pasaporte o carné de extranjería.

Si el trámite lo hace un apoderado, además deberás presentar los documentos que lo acrediten.

Cabe precisar que el certificado de antecedentes penales tiene una vigencia de 90 días calendarios.

Sede del Poder Judicial para solicitar el certificado. (Foto: Andina)

¿CÓMO SOLICITARLO?

De forma online

Puedes solicitar tu certificado desde tu PC, tablet o celular. El Certificado Electrónico de Antecedentes Penales es un documento en formato PDF firmado digitalmente por el Poder Judicial y cuenta con la misma validez que el Certificado de Antecedentes Penales tramitado en las oficinas del Poder Judicial o en las agencias autorizadas del Banco de la Nación.

Pasos

1. Pagar por el trámite S/52.80 en cualquier agencia del Banco de la Nación, Agente Multired o Multired Virtual o hacer el pago con tu tarjeta MasterCard, American Express o Visa (crédito o débito) por la plataforma Págalo.pe. Guarda el voucher para ingresar el código.

2. Ingresa a https://cape.pj.gob.pe/cape/pages/terminos-uso.xhtml o HAZ CLIC AQUÍ.

3. Haz clic a “Nuevo trámite”.

4. Se abrirá un cuadro con información importante que debes leer y “Aceptar”.

5. Luego lee los términos legales y condiciones de uso del servicio de emisión. Le das chek al cuadro pequeño que aparece al final del lado superior izquierdo donde menciona “He leído y acepto los Términos Legales y Condiciones de uso del Poder Judicial” y clic en “Aceptar”.

6. Se abrirá una ventana para identificar al solicitante: tipo de documento, número de documento, fecha de emisión del documento, fecha de nacimiento, primer nombre del padre, primer nombre de la madre, señalar si es peruano nacido en el extranjero, departamento de nacimiento, provincia de nacimiento, distrito de nacimiento, teléfono móvil correo personal, repetir correo. Luego de completar todo, colocar en el recuadro el código que se muestra y dar clic en “Validar”.

7. Posteriormente cargará una página donde se menciona las opciones de pago. Luego dar clic en “Pago efectuado en el Banco de la Nación”.

8. Se abrirá otra página para registrar los datos del comprobante de pago realizado en el Banco de la Nación. Primero selecciona entre las tres opciones: comprobante de pago en agencia, comprobante de pago en Agencia Multired o comprobante de pago por web con el fin de que te indiquen dónde están los códigos que deberás completar. Después ingresa los datos que te solicitan. Finalmente haz clic en “Enviar solicitud”.

Resultado del trámite

Una vez que has registrado todos tus datos, se emite una conformidad de registro. Si no tienes ningún antecedente, podrás descargar tu certificado en ese momento. Paralelamente, te enviarán un correo electrónico con el enlace para hacer la descarga. Si tu nombre o nombres similares figuran en la base de datos del Poder Judicial, en tu conformidad de registro aparecerá “Trámite observado”. Deberás esperar 20 minutos y se te notificará en tu correo electrónico si cuentas o no con antecedentes penales.

Obtén tu certificado

Si no tienes antecedentes, podrás descargarlo desde el enlace que se te enviará a tu correo o al momento de ver tu conformidad de registro. Si tu trámite fue observado por contar con algún antecedente penal, deberás dirigirte a la sede donde buscaste tus antecedentes online con tu DNI para validar tu identidad. Después de haber hecho esto, podrás descargar tu certificado vía la opción “Acceder a Trámite Realizado”.

Impresión del certificado. (Foto: Poder Judicial)

De forma presencial

Hazlo en 3 pasos:

1. Realiza el pago por derecho al trámite de S/52.80

Lo puedes hacer desde Págalo.pe (pagar online con tarjeta de crédito o débito de Visa, MasterCard o American Express) o ir al Banco de la Nación o agente Multired más cercano

Debes saber que algunas agencias del Banco de la Nación cuentan con el sistema de emisión de Certificado de Antecedentes Penales, si estás en una de ellas podrás solicitarlo en el momento del pago. Si decides tramitarlo en el Banco de la Nación, deberás pagar un adicional de S/10 por comisión de servicio.

2. Solicita tu certificado

Dirígete a alguna de las Oficinas del Poder Judicial o a cualquiera de los Centros MAC Lima Norte, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este y MAC Piura, portando tu DNI o pasaporte o carné de extranjería y tu voucher de pago por derecho a trámite. Si lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten. Para el caso de los centros MAC, solo podrás solicitar los antecedentes penales con tu DNI.

3. Recibe tu certificado

Tu certificado de antecedentes estará listo instantáneamente. Sin embargo, si hay uno o más nombres similares al tuyo (homónimos) en la bases de datos del Poder Judicial, puede que tu certificado tarde alrededor de 20 a 30 minutos. Después de este tiempo te otorgarán tu Certificado.

IMPORTANTE

Si realizaste el trámite en un centro MAC y se presentara una observación por un caso de homonimia, la entrega del certificado de antecedentes penales podría tardar en entregarse de 20 a 30 minutos, siempre y cuando el trámite sea realizado de lunes a viernes antes de las 4:30 p.m. Si el trámite se realiza pasado este horario, el documento se entregará al día siguiente. Ten en cuenta que en los Centros MAC solamente se emite antecedentes penales para ciudadanos peruanos.