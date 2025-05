Si los usuarios no están conformes con su plan actual de telefonía móvil o fija, pueden migrar a un plan menor dentro de su misma empresa o cambiar de empresa operadora, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Estos dos trámites son totalmente gratis y solo pueden ser realizados por el titular del servicio.

¿Pero de qué tratan estos dos trámites? La migración es el derecho que tiene un usuario de cambiar de un plan tarifario a otro dentro de su misma empresa operadora. Se puede migrar no solo en la misma modalidad pospago o prepago, sino también de pospago a un prepago o control.

Entre los requisitos para solicitar la migración figuran que el usuario no cuente con el servicio suspendido o cortado por falta de pago, y elija un plan que se encuentre vigente. Por su parte, la empresa operadora debe responder de manera inmediata si procede o no el trámite o si necesita un plazo adicional para evaluar el caso, el cual no podrá exceder los tres días hábiles.

Luego de que se apruebe la solicitud, la migración se hace efectiva a partir del siguiente ciclo de facturación. Si el abonado no está conforme con su nuevo plan tarifario, puede regresar a su plan original antes de los 40 días hábiles.

En el caso de la portabilidad numérica, es el derecho que tiene un usuario a cambiarse de empresa operadora, conservando su mismo número telefónico, independientemente de la modalidad de pago contratado. Para realizar este trámite, el servicio debe encontrarse activo y sin ninguna deuda exigible respecto del último recibo.

Sobre los plazos, se realiza en un plazo máximo de 24 horas, incluyendo los domingos y feriados. En el caso de la telefonía fija, el plazo dependerá de la fecha de la instalación del servicio en la zona solicitada por el abonado.

Al igual que en la migración, si después de que transcurre un tiempo el solicitante percibe que la nueva empresa no cumple con sus expectativas, puede volver a portar a otra empresa, luego de un mes.

Los trámites tanto para la solicitud de migración como para la portabilidad numérica del servicio fijo o móvil se pueden solicitar a través de los canales de atención establecidos de las operadoras, ya sean presenciales o virtuales.