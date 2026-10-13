La Comisión Bicameral de Presupuesto debatirá y votará este martes 13 el dictamen referido a la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2025, según anunció su presidente, el senador José Arista Arbildo, de Fuerza Popular.

La decisión se comunicó durante la décima sesión no ordinaria del grupo de trabajo, que también recibió a los gobernadores regionales de Cajamarca, Ayacucho y Huánuco, así como al titular del Tribunal Constitucional, quienes expusieron sus respectivos presupuestos institucionales para el año fiscal 2027.

Arista Arbildo instó a los parlamentarios a participar puntualmente en la sesión, al señalar la importancia de la materia y la necesidad de adoptar una decisión en el seno de la comisión.

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La agenda del martes también contempla la presentación de los gobernadores regionales de Áncash, Pasco, Cusco, Junín y Apurímac.

Cuestionamientos a la ejecución presupuestal en Cajamarca

Durante la sustentación del presupuesto del Gobierno Regional de Cajamarca, a cargo de Roger Guevara Rodríguez, los legisladores consultaron sobre el avance de las inversiones, las obras pendientes y los resultados del gasto público.

La senadora Katherine Ampuero Meza, de Renovación Popular, cuestionó la capacidad de ejecución de la región. Según indicó, Cajamarca tenía más de 1,288 millones pendientes de ejecución y un avance del 38% en el uso de los recursos provenientes del canon y las regalías mineras. También formuló observaciones sobre los gastos en viajes y celebraciones.

La Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por José Arista Arbildo, debatirá y votará el dictamen sobre la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2025. Foto: Congreso.

El senador Daniel Barragán Coloma, del Partido Cívico Obras, pidió conocer los resultados alcanzados con el presupuesto de 2026 y su vinculación con las metas previstas para 2027. Remarcó que los recursos deben contribuir al cierre de brechas sociales, educativas y de infraestructura.

Por su parte, Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación, consultó sobre el financiamiento de proyectos mediante asociaciones público-privadas, obras por impuestos y acuerdos de gobierno a gobierno, además de la política de endeudamiento regional.

Otros legisladores plantearon observaciones sobre la conectividad a internet en los colegios, la persistencia de la pobreza y el avance de obras viales, hospitalarias, de riego y electrificación. También solicitaron información sobre las metas de prevención de desastres, saneamiento y seguridad ciudadana.

En respuesta, Guevara explicó que varios proyectos enfrentan dificultades por la resolución de contratos, deficiencias en los expedientes técnicos y problemas con la disponibilidad de terrenos. Asimismo, informó que la carretera Santa Cruz comenzó a ejecutarse con una capa asfáltica definitiva y que el hospital de Cutervo fue culminado y puesto en funcionamiento.

El gobernador también mencionó la construcción de reservorios para pequeños agricultores, así como proyectos de almacenamiento de agua y medidas para fortalecer las cadenas productivas.

Ayacucho y Huánuco expusieron sus presupuestos

En la presentación del presupuesto institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, encabezado por Wilfredo Oscorima Núñez, los parlamentarios expresaron preocupación por la reducción presupuestal y consultaron sobre las inversiones en educación universitaria.

También solicitaron información sobre las metas de ejecución para el cierre de 2026, el mantenimiento de la Vía Libertadores, la inauguración del hospital de Huanta y las necesidades del centro de salud Belén.

El senador Absalón Vásquez Villanueva, de Renovación Popular, pidió precisiones sobre la ejecución presupuestal en transporte y salud, que, según indicó, registraban avances del 26% y 57%, respectivamente.

Posteriormente, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, sustentó el presupuesto de su jurisdicción. Durante el debate, los legisladores consultaron sobre la culminación de obras y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Vásquez manifestó su expectativa de que la ejecución presupuestal, reportada en alrededor del 78%, se acerque al 100% al cierre del año. En tanto, Roger Astucuri Laura, del Partido Cívico Obras, destacó la necesidad de reforzar los centros de salud para mejorar la atención primaria y avanzar con los expedientes técnicos de los proyectos viales pendientes.

La sesión también incluyó la sustentación del presupuesto institucional del Tribunal Constitucional, a cargo de su presidente, Pedro Hernández Chávez.