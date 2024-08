Gestión.pe conversó con Mayda Ramos Ballón, directora de la Dirección de Adopciones de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, quien comentó detalles del proceso, así como los desafíos que tiene la adopción en el país.

Las cifras de la adopción en el Perú

Perú cuenta con 243 centros de acogida residencial.

Al cierre de 2023, se registró un total de 137 adopciones en todo el Perú.

en todo el Perú. Las provincias de residencia con mayor número de adopciones son Lima (39) y Cusco (20).

son Lima (39) y Cusco (20). En 2024, hasta el mes de julio, se registraron 70 adopciones en todo el país, teniendo nuevamente a Lima y Cusco liderando el mayor número de procesos.

¿Cuáles son los tipos de adopciones en el Perú?

En el Perú, existen dos formas de adopción en el país: la regular y la especial.

“La adopción regular involucra a los niños menores de 6 años de edad, los más pequeños. En cuanto a la adopción especial, implica a los niños entre 7-12 años que tienen algún problema de salud, discapacidad y/o hermanos”, comentó Mayda Ramos Ballón.

Precisó que, de las 137 adopciones realizadas en el 2023, 58 familias solo querían niños menores de 6 años, mientras que 79 optaron por la adopción especial.

“Estos números son reflejo del trabajo que estamos realizando en el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables para promover las adopciones especiales, ya que todos merecen tener la oportunidad de pertenecer a una familia”.

En el registro actual, son 328 niños de adopción especial, esperando por una familia.

¿Cuáles son los procesos para adoptar en el Perú?

Pueden acceder a la adopción personas solteras, casadas o convivientes entre 25 y 62 años de edad, que residan en el Perú o en el extranjero. Las personas extranjeras residentes en el Perú deberán acreditar como mínimo vivir dos años en el país.

El procedimiento de adopción es gratuito, y las personas interesadas deben inscribirse primero a los talleres de preparación a través de la página web del Ministerio (AQUÍ).

Los talleres buscan que los postulantes entiendan el sentido de la adopción y lo que implica asumir la parentalidad de niños, niñas y adolescentes.

“Es importante trabajar con las familias el significado de adoptar a un niño que viene con una historia de institucionalización, pero también de abandono. En esta parte del proceso se trabaja de forma vivencial y testimonial durante 6 sesiones”, indicó la directora de la Dirección de Adopciones de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.

Una vez que se concluyen los talleres, si los postulantes ratifican su decisión de continuar en el procedimiento, presentan su solicitud para ser evaluados en tres aspectos:

Evaluación legal

Los postulantes deberán presentar certificado de buena salud física y mental, que puede ser expedido por un centro de salud particular o público. No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales, no estar inscrito en la lista de deudores alimentarios ni haber sido involucrado en procesos de violencia familiar. Si las familias cumplen con los requisitos y la evaluación legal es favorable, se pasa la siguiente.

Evaluación psicosocial

Se realiza un test de evaluación que concluye con una resolución de idoneidad que puede determinar que la familia está apta para entrar al procedimiento de adoptar.

La vocera del MIMP recalcó que alrededor del 40% de postulantes no se encuentran aptos para el proceso.

“El porcentaje que no logra alcanzar el favorable usualmente va por el lado psicosocial, ya que la mayoría de familias llegan al proceso de adopción luego de haber intentado tener hijos biológicamente y en ocasiones esta observación viene de duelos no procesados. Es importante que la familia se encuentre fuerte emocionalmente para asumir el cuidado de un niño o niña que viene de una historia de abandono”.

¿Altos tiempos de espera?

Cuando se habla de adopción, las personas suelen asociarlo con “alto tiempo de espera” o con un “proceso muy largo y burocrático”, pero ¿realmente es verdad?

De acuerdo a la norma, el plazo para evaluar a las familias es de 30 días. “Muchas veces la evaluación se dilata por el tiempo que las familias tienen disponible para el proceso”.

La funcionaria señaló que el tiempo de espera, es relativo porque dependerá de las expectativas de la familia.

“Algunas familias dirán que el proceso de adopción es larguísimo y engorroso y para ellos puede resultar así porque sus expectativas son altas, ya que esperan un menor de menos de 6 años. No aceptan a niños con problemas de salud mental, que hayan nacido como consecuencia de una violación, que su madre sea adolescente, entre otras barreras. Cuanto más características acepten, las familias van a adoptar más rápido”.

El tiempo de todo el proceso aproximado, teniendo en cuenta que se acepten diversas características en la adopción, es de entre 5-6 meses.

(Foto: MIMP)

Desafíos de la adopción

En nuestro país, el tema de adopciones es poco conocido, y la falta de conocimiento impide que se lleve adecuadamente el proceso.

Para la directora de la Dirección de Adopciones de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, “un desafío importante es la visibilidad del tema, tener espacios para explicar sobre lo que implica el proceso y hacer entender a los postulantes de la realidad que tienen los niños que son promovidos en adopción y están esperando por una familia, sobre todo cuando son de adopción especial”.

Por otro lado, mencionó que la adaptabilidad de los niños y niñas en sus nuevos hogares es más retadora en el caso de los adolescentes.

“Las familias tienen que ser muy fuertes emocionalmente, porque ese adolescente, además de las características de su edad, viene de una historia de abandono, y más allá de las condiciones físicas que se deba tener con el menor, la parte emocional será parte fundamental para un proceso exitoso”, agregó.

Cabe mencionar que según la norma, a las familias adoptantes se les realiza un acompañamiento psicológico durante 3 años, donde cada 6 meses se realiza un informe del estado de la relación familiar. Si el caso lo requiere, se podría extender este plazo.

Testimonio

Ana Luisa Camones Huerta, adoptó a Renzo, un niño alegre y juguetón de 6 años que ha encontrado en ella el amor incondicional de una madre.

¿Por qué decidió adoptar?

No fue una decisión que tomé de un momento para otro, más bien fue a largo plazo. Tiene mucho que ver también, por qué no decirlo, la edad a la que llegué, el estado en el que llegué, las metas alcanzadas personales y puse en balance de lo que seguía. El día en que me decidí, en realidad fue así, busqué en Google cómo adoptar o proceso de adopción y me dirigió a la página del MIMP. Recuerdo que comencé los talleres en enero, y así fui llevando cada que había que seguir.

¿Cómo fue su proceso de adopción?

La mayoría de las personas dice “ay, es muy pesado, es muy difícil”. Cuando yo cuento mi experiencia, me dicen “pero cómo, ¿de verdad?”, lo ven así como imposible; y yo creo que todo el proceso, no es ni corto, ni largo. En mi caso, duró 1 año y siete meses.

¿Cómo fue la adaptación con el menor?

Renzo va a cumplir siete años; estamos juntos desde que tiene dos años y medio. Ya van a ser casi cinco años formando una familia. En realidad, el proceso de vinculación es maravilloso, hay días buenos y otros retadores; todo es parte de, los hijos no son perfectos, las madres no somos perfectas, las familias no son perfectas.

La primera vez que vi a Renzo, en la primera semana, fue un enamoramiento mutuo, él y yo estábamos esperando una familia.

Siento que, en realidad, nosotros estábamos destinados para estar juntos y todo ha confluido para que seamos la familia que somos ahora y que vamos construyendo. Aún él está pequeño y nos queda, espero, mucha historia para construir en nuestra familia, para crear momentos y sobre todo para que se convierta en un hombre seguro, feliz, que es lo que yo siempre deseo y es lo que le digo, que más allá de que le guste tal cosa o logre otra, que sea una persona feliz.

Gracias a la adopción estoy haciendo lo más importante en mi vida y en su vida, él es el que me motiva a ser mejor persona.

