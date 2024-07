En el caso de la protección contra el despido, la iniciativa legislativa busca que cuando la madre no tenga ningún vínculo laboral vigente, se considere nulo el despido del futuro padre, si este se produce desde que comunicó a su empleador sobre el embarazo y hasta que el hijo cumpla un año.

Al respecto, el Ejecutivo indicó que dar una protección contra el despido arbitrario al cónyuge o conviviente de una madre, desnaturaliza la protección especial que tienen las trabajadoras en su etapa de gestación o lactancia, lo cual genera desincentivos para la productividad y un tratamiento desigual con respecto a los demás trabajadores que no tienen hijos recientes.

De prosperar la propuesta, se estarían “imponiendo limitaciones para la asignación eficiente de recursos en la economía y mayores restricciones para generar empleo formal, lo cual deteriora la competitividad del Perú en materia laboral, que se caracteriza como una de las economías del mundo con mayor complejidad para contratar trabajadores”, agrega el documento de observación enviado por el Ejecutivo al Congreso.

El abogado laboralista Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, se mostró de acuerdo con la observación realizada por el Ejecutivo, y advirtió que en ningún otro país se ha legislado de la forma en que propone el Congreso.

“Actualmente la legislación laboral hace bien al proteger a la madre trabajadora. Pero si es ama de casa, no tiene sentido darle una protección al padre, esa no debería ser responsabilidad de su empleador”, subrayó Toyama.

En ello coincidió Brian Ávalos, abogado laboralista del Estudio Payet. “Es bueno que el Ejecutivo empiece a observar proyectos del Congreso cuando afectan al sistema económico o a la competitividad laboral. Hace tiempo que no lo hacía”, remarcó.

Frenan ampliación de licencia por paternidad

Actualmente el periodo de licencia por paternidad es de 10 días, el cual es cubierto por el empleador. La propuesta del Congreso busca ampliar el periodo de licencia por paternidad a 15 días. Y el costo de estos 5 días adicionales sería asumido por EsSalud.

Si bien el Ejecutivo no se mostró en contra de ampliar la licencia por paternidad, sí observó que los 5 días adicionales sean asumidos por EsSalud, pues afectarían los recursos de esta entidad, la cual ya se encuentra en déficit, indicó. Asimismo, el Ejecutivo advierte que se carece de un estudio actuarial que sustente la sostenibilidad financiera para el pago de esta nueva prestación económica.

Otro cambio observado por el Ejecutivo es el establecer permisos para la trabajadora embarazada para acudir a sus controles médicos prenatales. “No se presenta justificación respecto al impacto económico que podría tener para los empleadores la implementación del permiso planteado”, indica el Ejecutivo.

Ahora la autógrafa de ley retornará a la Comisión de Trabajo del Congreso para que defina si acoge las observaciones del Ejecutivo o si opta por aprobar la iniciativa legislativa por insistencia.

Una posibilidad es que se acojan algunas de las observaciones del Ejecutivo y por ejemplo, en el caso de la licencia por paternidad, se proponga en el Congreso que los 15 días de remuneraciones sean asumidos por los empleadores. “Esto incrementaría el costo laboral y se afectaría la productividad”, advirtió Jorge Toyama.

Por su parte Brian Ávalos no descarta que el Congreso decida no acoger las observaciones del Ejecutivo. “Si tenemos en cuenta las medidas populistas que busca el Congreso, no me sorprendería que busquen aprobar estas medidas por insistencia, pese a que generan más costos para las empresas formales, más aún cuando ya se generó expectativa por los 15 días de licencia por paternidad”, criticó Ávalos.

Licencia por adopción

Otra medida que propone la iniciativa legislativa, y que no fue observada por el Ejecutivo, es establecer que el padre también cuente con licencia laboral en caso de adopción.

Actualmente, la normativa laboral otorga una licencia de 30 días por adopción, solo a la madre. La iniciativa legislativa busca que este beneficio se extienda al padre, también por 30 días. Con ello, ambos padres contarán con una licencia por adopción de 30 días.

No obstante, el texto del dictamen aprobado en el Congreso señala que la licencia de 30 días para ambos padres solo se dará cuando laboren para un mismo empleador. Hubo un error en la redacción en el texto, según reconoció el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Pasión Dávila, en un documento enviado al presidente del Congreso, solicitando un cambio en este artículo y con ello, que vuelva a ser sometido a votación en el Pleno del Congreso.

El objetivo es que el nuevo texto precise que la licencia de 30 días para ambos padres también se dará cuando estos laboren para distintos empleadores, indicó Dávila.

El abogado laboralista Jorge Toyama consideró “razonable” el cambio propuesto al dictamen. “Era absurdo que la licencia aplique solo para la madre, como hasta ahora, o para ambos padres solo si laboran para un mismo empleador. Es razonable que ello se corrija y se extienda el beneficio para los padres que adoptan y laboran para distintos empleadores”, señaló Toyama.

El error en la redacción de este texto fue el motivo de la demora del envío de la autógrafa de ley al Ejecutivo. El dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso en el mes de marzo. Luego, en abril, el congresista Dávila envió la solicitud de corrección del texto y sometimiento a nueva votación en el Pleno. Tras varios meses de espera, sin que la nueva votación sea agendada en el Pleno del Congreso, el congresista Dávila retiró en junio la solicitud de corrección y nueva votación, por lo que se envió la autógrafa de ley al Ejecutivo, la cual fue observada el pasado 8 de julio.

“Ahora que el proyecto retornará al Congreso, podrían aprovechar para mejorar el texto referido a las licencias por adopción”, anotó Toyama.

