El Estado peruano deberá pagar US$ 61,2 millones de indemnización a la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. por la terminación del contrato de concesión para la construcción y operación del Aeropuerto de Chinchero en el Cusco en el 2018, informó el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI)

La Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) notificó el laudo final en el marco del procedimiento arbitral iniciado en julio del 2018 por Kuntur Wasi contra el Estado peruano por supuestas vulneraciones de las disposiciones previstas en el Contrato de Concesión y en el APPRI Perú-Argentina, como consecuencia de la terminación del Contrato de Concesión por parte del Estado peruano. Las reclamaciones presentadas por las Demandantes incluyeron diez reclamos bajo el Contrato de Concesión, y cuatro reclamos bajo el APPRI Perú-Argentina.

Decisión del Tribunal

El Tribunal notificó su rechazo a la mayoría de las reclamaciones presentadas por la parte demandante. En la decisión sobre responsabilidad rechazó el reclamo sobre un alegado dolo y culpa inexcusable del Estado en la decisión de terminación del Contrato de Concesión, y concluyó que el Estado había actuado de buena fe.

En relación a los daños, el Tribunal concluyó que cualquier compensación contractual está limitada por los términos acordados en el Contrato de Concesión, no pudiendo incrementarse el monto de la compensación pactada mediante la aplicación de otras disposiciones bajo el derecho peruano.

Con respecto a las alegaciones por daños relacionados con el APPRI Perú-Argentina, el Tribunal también rechazó el método propuesto por las Demandantes por ser especulativo, y concluyó que la cuantificación de daños deberá basarse en los gastos incurridos, y no en un alegado lucro cesante.

Además, también rechazó cualquier reclamo por supuestos daños morales.

Monto de reparación

El Tribunal redujo en un 82% el monto por concepto de compensación pretendido por los demandantes y ordenó al Estado peruano el pago de US$ 61.254.619.00 (US$ 42,500,00 por gastos incurridos, US$ 10,066,793 por concepto de utilidad empresarial por incumplimiento del APPRI Perú-Argentina y US$ 8,867,826 por concepto de garantía de fiel cumplimiento prevista en el Contrato), más intereses, y más un monto por concepto de margen de 29.5% por impuesto a la renta, de ser aplicable dicho impuesto por los conceptos previamente indicados.

El monto inicialmente reclamado por Kuntur Wasi ascendía a US$ 341,160,000.00, más intereses, pero el Tribunal Arbitral reconoció menos de 18% de los montos reclamados.

En tanto, el SICRECI informó que el Estado peruano, en conjunto con sus abogados externos, evaluarán el laudo final a fin de adoptar las acciones necesarias para proteger los intereses del país y el erario público.