Debido a las intensas lluvias registradas desde inicios del 2025, un total de 8 kilómetros de vías resultaron dañados en distintos distritos de la región Cajamarca durante el fin de semana.

La oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca reportó que las lluvias también provocaron daños en viviendas, dejando a 11 familias damnificadas.

Los distritos afectados con la activación de quebradas y deslizamientos en las carreteras son Cachachi, Cortegana, Celendín, Chota, Cochabamba, La Coipa, Gregorio Pita, Ichocán, Pedro Gálvez, San Miguel, Jesús, y Saucepaampa. Las municipalidades distritales se encargaron de las tareas de limpieza con su maquinaria pesada, informó Fiorella Alvarado Cosavalente, directora de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca.

Según la funcionaria, el distrito más afectado es La Coipa, en la provincia de San Ignacio, donde las lluvias destruyeron 1,450 metros de carretera. Ante esta situación, el alcalde local solicitó al gobierno regional de Cajamarca apoyo con combustible para afrontar la emergencia.

“En La Coipa hay una vía intransitable, se están haciendo trabajos de limpieza. El alcalde está presentando la documentación al gobierno regional para atenderlos con combustible”, sostuvo Alvarado, al precisar que en el distrito de Saucepampa, provincia de Santa Cruz, las lluvias destruyeron 200 metros de carretera.

Lluvias moderadas se registrarán el fin de semana en algunas provincias de la región Cajamarca y alcanzarán a provincias de la región La Libertad, informó Senamhi. (Andina)

Derrumbes y huaicos afectaron carretera

Derrumbes, activación de quebradas y huaicos afectaron diversos tramos de carreteras y caminos vecinales en esta región, como la vía Fernando Belaúnde Terry en el distrito de Pucará, provincia de Jaén, vía concesionada a IIRSA Norte que tiene a cargo la rehabilitación de la transitabilidad, sostuvo Ruth Misahuamán Huaripata, directora del Indeci Cajamarca.

“En el nivel de emergencia, como Indeci brindamos asesoramiento técnico a los gobiernos locales para la atención de la emergencia y el registro de información. El personal especialista toma contacto con las instituciones y coordina con el jefe de la oficina de gestión de riesgo para que se haga una evaluación de daños y con base en eso coordinar la intervención”, subrayó Fiorella Alvarado.

Presidenta Boluarte sobre lluvias

La presidenta de la república, Dina Boluarte, indicó este martes que su Gobierno está preparado para atender las emergencias que provoquen las fuertes lluvias que se presenten en distintas partes del país durante el presente año.

“El interés del Gobierno es proteger a nuestra población, más ahora en la zona sur del Perú donde las lluvias están intensas, y el Niño costero ingresará si o si en el norte, aunque nos dicen que estos años será moderado, pero estamos prevenidos porque en el norte tenemos lugares con alimentos, carpas, etc., estamos preparados y no se puede decir que no lo estamos”, dijo.

En ese sentido, reiteró que el Poder Ejecutivo está pensando en la prevención ante los hechos que puedan ocurrir por la presencia de las fuertes lluvias, pues se cuenta con la logística necesaria para atender las emergencias.

