El pago de la bonificación por escolaridad para los trabajadores estatales está contemplado para este mes de enero, según la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Ley N° 32513).
Todavía falta que el Poder Ejecutivo establezca las disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la bonificación por escolaridad, pero ya se sabe que el monto asciende hasta S/ 400.
Para el caso específico de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944), el pago de los S/ 400 de la bonificación por escolaridad será en el mes de junio.
LEA TAMBIÉN: Plantean bono de S/ 400 para docentes nombrados que no cobraron escolaridad
El bono por escolaridad no está afecto a los descuentos por cargas sociales, fondos especiales de retiro y aportaciones al Sistema Privado de Pensiones, además no constituye base de cálculo para el reajuste de cualquier tipo de remuneración, bonificación, beneficio o pensión.
Según el cronograma de pagos para los trabajadores públicos correspondiente al 2026, el calendario de enero está dividido por sectores de la siguiente manera:
- Miércoles 21 de enero: Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario, Energía y Minas.
- Jueves 22 de enero: Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
- Viernes 23 de enero: Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec.
- Lunes 26 de enero: Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.