El pago de la bonificación por escolaridad para los trabajadores estatales está contemplado para este mes de enero, según la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Ley N° 32513).

Todavía falta que el Poder Ejecutivo establezca las disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la bonificación por escolaridad, pero ya se sabe que el monto asciende hasta S/ 400.

Para el caso específico de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944), el pago de los S/ 400 de la bonificación por escolaridad será en el mes de junio.

El bono por escolaridad no está afecto a los descuentos por cargas sociales, fondos especiales de retiro y aportaciones al Sistema Privado de Pensiones, además no constituye base de cálculo para el reajuste de cualquier tipo de remuneración, bonificación, beneficio o pensión.

Según el cronograma de pagos para los trabajadores públicos correspondiente al 2026, el calendario de enero está dividido por sectores de la siguiente manera: