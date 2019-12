Un tema que forma parte integral del mandato de la Autoridad Autónoma de Lima y Callao (ATU) es la de “diseñar las política y planes de subsidio a favor de los servicios integrado de transporte urbano de Lima y Callao”. Ante ello en julio de este año, el Ejecutivo aprobó –con un decreto supremo– la política de subsidios .

En concreto, a través de esta norma se estipula hasta cuatro modalidades de subsidio que podrán implementarse:

subsidio mediante tarifas diferencias: destinada a personas con discapacidad, estudiantes, adultos mayores, policías, bomberos y algún otro segmento poblacional priorizado.

subsidio a la integración: a través del cual se generan descuentos a transbordo para facilitar los viajes de las personas que toman varias conexiones.

subsidio cruzado, en la que por ejemplo, las rutas troncales subsidian a las rutas alimentadoras dentro del Metropolitano.

subsidio a la oferta: diseñados para expandir las rutas hacia zonas no atendidas dentro del Metropolitano.

Además, el dispositivo indica que la política de subsidios se pondrán en funcionamiento de forma gradual, en la medida en que se ejecuten tanto las obras para la infraestructura de la red básica del metro de Lima como las reformas de las rutas que operan a través de los buses.

Sobre el particular, en diálogo con Gestión.pe, María Jara titular de la ATU explicó que para establecer la política de subsidios a implementarse (de las cuatro alternativas esbozadas líneas arriba) se requiere de dos instrumentos claves.

“Uno es el decreto de urgencia que aprueba el programa de renovación vehicular y chatarreo (emitido el último 20 de diciembre) y lo segundo el modelo de transporte urbano (que será dado a conocer entre marzo y abril del 2020)”, precisó. El modelo de transporte, cabe precisar, contendrá las formas de transporte de los limeños y chalacos, caracterizando sus desplazamientos.

A lo que se suma –subrayó– ir procediendo con la integración de los servicios de transporte urbano de Lima y Callao.

“(El subsidio en el transporte) Es un tema complejo porque estamos hablando de recursos públicos, de ahí que es importante que prestemos atención a los modos de transporte que se piensan o que se plantean integrar porque si estamos hablando de modos de trasporte que van a tener como tarifa –por ejemplo– de S/ 16 y esto va a suponer que tengamos que atender un subsidio de S/ 15 o S/ 14 además de los costos de la construcción, no tiene mucho sentido cuando lo que se necesita es ampliar la disponibilidad de los servicios, en cualquier caso este es un tema técnico que lo van a tener que definir los equipos técnicos” , explicó.

En esa línea, indicó que hacia el segundo semestre del 2020 se tendría definido el modelo de subsidio a implementarse para el transporte de Lima y Callao.

“(¿Cuándo estaría establecido el modelo de subsidio a desarrollarse?) Esto va salir en el segundo semestre del 2020. Eso no va a salir antes , porque recuerde usted que lo que yo le estoy planteando es que primero vamos a tener el modelo de transporte urbano en marzo y abril. Por lo tanto antes no podemos tener un documento sobre el subsidio. Además no se trata solamente de tener el subsidio, sino que este diagnóstico (el modelo de transporte urbano) habrá que entregarlo al MEF para que finalmente apruebe los recursos económicos, el programa que se designe y acreditar el impacto”, específico.

“Los recursos en términos de subsidios tienen siempre varios escenarios de dificultad. Primero es el enfoque, (que es) como focalizarlo y una vez que tengas claro ello, siempre se tiene que asegurar que llegue a los que deverdad lo necesitan y no a cualquiera. Entonces es bien complejo establecer una política de subsidio en términos generales, sacarla de la noche a la mañana, no es técnicamente posible ni responsable”, acotó.

-Las metas de la ATU para el primer trimestre del 2020-

La presidente de la ATU también destacó las principales metas de su sector para el primer trimestre del 2020. Así, para enero se tendría listo el reglamento de movilidad escolar; mientras que entre febrero y marzo saldría el reglamento de taxi; y entre abril y mayo el reglamento del transporte urbano .

“ Estamos calculando que entre febrero y marzo –siempre y cuando se concrete la fusión del Metropolitano y de los Corredores Complementario– iniciar con el fortalecimiento de la operación del Corredor Rojo y con una periodicidad de mes y mes y medio de los siguientes corredores, pero –reitero– supeditado a que nos entreguen las competencias porque todavía no nos la entregan”, remarcó.

Respecto a los reglamentos de movilidad escolar y de taxi, Jara comentó que en los próximos días se reunirá con los gremios y asociaciones de taxi y movilidad escolar para socializar ambos reglamentos, antes de su publicación.

“Primero lo queremos socializar con los actores involucrados. Vamos a citar en los siguientes días a los representantes de las asociaciones de movilidad escolar y también de taxi para conversar con ellos. Lo que se trata es tener documentos técnicos”, puntualizó.

María Jara, presidenta de la ATU, estimó que hacia el segundo semestre del 2020 probablemente se tenga establecido el modelo del subsidio al transporte urbano a implementarse. (Foto: Grupo EC)

