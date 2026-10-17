La Alianza Francesa de Arequipa acoge esta feria de productos elaborados con fibra de alpaca, donde los visitantes podrán conocer y comprar creaciones de artesanos locales. Foto: Mincetur.
La Alianza Francesa de Arequipa acoge esta feria de productos elaborados con fibra de alpaca, donde los visitantes podrán conocer y comprar creaciones de artesanos locales. Foto: Mincetur.
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Redacción Gestión
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Artesanos y productores textiles participan en el Alpaca Showroom 2026, una feria que reúne prendas y colecciones elaboradas con fibra de alpaca, además de actividades orientadas a ampliar sus oportunidades comerciales.

El evento se desarrolla del 14 al 17 de octubre en la Alianza Francesa de Arequipa, con ingreso libre.

La actividad se realiza en la calle Santa Catalina 208, de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., y es organizada por el CITE Artesanía y Turismo Arequipa, , y el CITE Textil Camélidos Arequipa, del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP),

La feria incluye exposición y venta directa de productos, pasarelas de colecciones textiles y seminarios técnicos.

Más de 1,800 artesanos recibieron asistencia técnica

El CITE Artesanía y Turismo Arequipa ha capacitado y brindado asistencia técnica a más de 1,800 artesanos de la región, con intervenciones en cuatro provincias y más de 50 distritos, según información del Mincetur.

El acompañamiento comprende el fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de los trabajadores del sector artesanal, con el objetivo de mejorar sus productos y ampliar sus posibilidades de comercialización.

La inauguración del Alpaca Showroom 2026 contó con la participación de Julia Caldas Ramírez, directora general de Artesanía del Mincetur, y Augusto Eguiguren Praeli, director ejecutivo del ITP.

Ambos destacaron la coordinación entre las instituciones para fortalecer las capacidades de los artesanos y facilitar el acceso de sus productos a nuevos espacios de venta.

El evento busca conectar a productores textiles con potenciales compradores y ampliar sus oportunidades comerciales. Conoce dónde se realiza, cuál es el horario de atención y qué actividades ofrece. Foto: Mincetur
El evento busca conectar a productores textiles con potenciales compradores y ampliar sus oportunidades comerciales. Conoce dónde se realiza, cuál es el horario de atención y qué actividades ofrece. Foto: Mincetur

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