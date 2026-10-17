Artesanos y productores textiles participan en el Alpaca Showroom 2026, una feria que reúne prendas y colecciones elaboradas con fibra de alpaca, además de actividades orientadas a ampliar sus oportunidades comerciales.

El evento se desarrolla del 14 al 17 de octubre en la Alianza Francesa de Arequipa, con ingreso libre.

La actividad se realiza en la calle Santa Catalina 208, de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., y es organizada por el CITE Artesanía y Turismo Arequipa, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y el CITE Textil Camélidos Arequipa, del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), adscrito al Ministerio de la Producción (Produce).

LEA TAMBIÉN: Mincetur prevé más de 850 mil visitantes por llegada del papa León XIV al Perú

La feria incluye exposición y venta directa de productos, pasarelas de colecciones textiles y seminarios técnicos.

Más de 1,800 artesanos recibieron asistencia técnica

El CITE Artesanía y Turismo Arequipa ha capacitado y brindado asistencia técnica a más de 1,800 artesanos de la región, con intervenciones en cuatro provincias y más de 50 distritos, según información del Mincetur.

El acompañamiento comprende el fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de los trabajadores del sector artesanal, con el objetivo de mejorar sus productos y ampliar sus posibilidades de comercialización.

LEA TAMBIÉN: Mincetur bloquea 50 plataformas de apuestas deportivas que operaban sin autorización

La inauguración del Alpaca Showroom 2026 contó con la participación de Julia Caldas Ramírez, directora general de Artesanía del Mincetur, y Augusto Eguiguren Praeli, director ejecutivo del ITP.

Ambos destacaron la coordinación entre las instituciones para fortalecer las capacidades de los artesanos y facilitar el acceso de sus productos a nuevos espacios de venta.