El domingo 15 se produjo el asesinato de Paul Flores, conocido como ‘Ruso’, luego de que un grupo de sicarios atentaran contra el ómnibus que trasladaba a su agrupación musical Armonía 10, en la avenida Fernando Wiesse, San Juan de Lurigancho.

Christian Yaipén, líder del Grupo 5, reveló que ante las amenazas de los extorsionadores han llegado a tocar con francotiradores para protegerse.

“Hace dos años para nosotros es normal salir con mucha seguridad. Hemos llegado a tocar, arriba de los andamios, con francotiradores. Esa cosa es vergonzosa. Me da mucha y tristeza”, lamentó Yaípén.

Añadió que ahora todas las agrupaciones de cumbia van con escoltas, con ametralladoras, con armamento largo, con todo para defenderse. “Eso no debería pasar. Toda la vida hemos caminado con seguridad, pero nunca como si fuéramos a matar, eso no está bien, no está bien salir y no saber si se va a desatar una balacera en el camino”, expresó el artista a Latina.

Incluso, señaló que Edwin Guerrero, dueño de ‘Corazón Serrano’, después de sus declaraciones, en las que dio a conocer que también es víctima de extorsionadores, ha recibido más mensajes amenazantes de los delincuentes.

Christian Yaipén declaró tras acudir al velorio de Paul Flores que se desarrolló, este miércoles 19 de marzo, en Piura.

“Estamos consternados con todo lo que está pasando (...) Lo único que notamos es la indiferencia de las autoridades. Indolencia, diría yo, tiene que pasar esto para que recién quieran reunirse. De verdad pedimos a las autoridades que, por favor, se pongan las pilas. No puede haber más muertes”, comentó Andy Yaipén, quien estaba junto a su hermano.

Mientras tanto, Juan pablo Fernández, dueño del Huaralino, también demando al Gobierno adoptar medidas, pues los grupos ya no pueden actuar con tranquilidad.

En medio del dolor y la consternación que aún produce el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, a manos de sicarios que atacaron el bus de la agrupación, el grupo de cumbia se pronunció para exigir medidas inmediatas por parte de las autoridades para que cese la criminalidad.

Entre lágrimas despiden a Paul Flores "El Ruso"; cantante de la agrupación de cumbia Armonía 10, asesinado el pasado domingo en la madrugada. Fotos: Julio Reaño/GEC.

El comunicado de Armonía 10

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, y bajo la campaña “No queremos morir”, la agrupación musical alzó su voz de protesta, “cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú”.

Asimismo, afirman que han tenido que vivir con el miedo y la incertidumbre sobre sus vidas, no solo las agrupaciones en sí, sino también el público que los sigue y todas las personas que se han visto obligadas a entregar grandes sumas de dinero para preservar sus vidas. “Unámonos, es momento de exigir parar esta ola criminal” , se lee en el comunicado.

“No podemos seguir normalizando esta realidad, por eso, hacemos un llamado urgente a nuestros colegas de la cumbia, salsa, folklore, rock, y a todos los artistas del país, así como medios de prensa y marcas, para unirnos y exigir seguridad y justicia y acciones inmediatas por parte de las autoridades y el cese de toda esta criminalidad”, añaden.

Comunicado de Armonía 10 compartido en redes sociales.

“La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán. Unidos somos más fuertes. ¡Exigimos justicia!” , concluye el comunicado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo cuando el bus, en la que viajaban alrededor de 30 personas, fue interceptado por desconocidos que se movilizaban en dos motocicletas mientras se dirigía a Santa Clara, distrito de Ate, para una presentación en el local conocido como Casa Real.