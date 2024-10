En Arequipa, las ferias Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta, que congrega a más de 120 empresas internacionales de textiles, generarán compromisos de negocio por más de US$ 85.5 millones, proyectó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Ambos eventos resultan una inmejorable ventana para que compradores internacionales se conecten con empresas peruanas de estos rubros. Se tiene previsto que se logren expectativas en montos negociados a 12 meses por un total de US$ 85.5 millones, US$ 50 millones en Perú Moda Deco y de US$ 35.5 millones en Alpaca Fiesta”, sostuvo Ricardo Limo, presidente ejecutivo de Promperú.

El Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta se desarrolla del 23 al 25 de octubre, en el Campo Ferial Cerro Juli, a fin de promover lo mejor de la moda y decoración peruanas.

LEA TAMBIÉN: Etapa final del drawback se posterga a julio del 2025

Por su parte, Jessica Rodríguez, presidenta de Alpaca Fiesta 2024, resaltó que la rueda de negocios de Perú Moda Deco es una oportunidad para el sector ya que reúne a compradores provenientes de países como Estados Unidos, Italia, Francia, Canadá, Brasil, entre otros.

“Tengo la firme convicción de que nuestro evento, realizado en conjunto con Perú Moda Deco, va a impulsar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer la cadena de valor de la industria y permitir a las comunidades andinas apostar por un enfoque sostenible y responsable en sus procesos de crianza”, expresó.

LEA TAMBIÉN: MTC alista decreto supremo para que motos no operen con más de un conductor en emergencia

Durante la rueda, representantes de importantes marcas como Christian Dior (Francia), Maison Kitsuné (Francia), Balmain (Francia), Prada (Italia), Salvatore Ferragamo (Italia), MM Lafleur (Estados Unidos), se reunirán con aproximadamente 153 empresas nacionales.

Esta edición de Perú Moda Deco se realiza bajo el lema “Back to the origin - thinking about the future”, para resaltar el origen de las costumbres de la industria textil en el país, así como el respeto y cuidado por la naturaleza y los recursos naturales.