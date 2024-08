Estudiantes y padres de familia del colegio Independencia Americana marcharon por las calles de la ciudad de Arequipa en rechazo a las declaraciones de la congresista María Agüero (Perú Libre).

Al respecto, Verónica Paniura, directora del plantel, señaló que la legisladora se disculpó con la ciudadanía, mas no con el centro educativo, por lo que pidió sus desagravios a nivel nacional.

“Si bien es cierto pidió disculpas, no dirigidas al colegio Independencia. Dijo: ‘pido disculpas al pueblo peruano’, pero el agravio lo ha cometido contra el colegio Independencia Americana y el colegio Micaela Bastidas, y ese desagravio no se ha dado”, expresó.

En esa línea, dijo que debe pedir disculpas públicas tanto a nivel nacional como a nivel local y regional, porque a nivel nacional se han difundido esos comentarios despectivos contra Arequipa, informó El Comercio.

Como se recuerda, la semana pasada la congresista María Agüero fue abucheada y expulsada a gritos por parte de estudiantes, padres de familia y docentes en uno de los dos colegios que la declararon como persona no grata.

En imágenes registradas por diversos portales de noticias de Arequipa, se ve cómo la legisladora se retira con su resguardo personal luego de permanecer por varios minutos dentro del colegio Independencia Americana.

En el camino hacia la puerta principal y rumbo a su vehículo oficial, se ve cómo una gran cantidad de alumnos gritan y abuchean a María Agüero en todo el trayecto.

Marcha contra María Agüero en Arequipa. Captura Canal N.

¿Qué dijo María Agüero?

En un reportaje de “24 horas” se oye a Agüero, también denunciada por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho, hablando de manera despectiva de los colegios Independencia Americana y Micaela Bastidas.

“Se horrorizan porque decían: ‘¿cómo los traes de haber estudiado en Estados Unidos, de haber estudiado en Beverly Hills, y te los vas a llevar ahí donde los ambulantes que llevan a sus hijos que cortan caras y que son lesbianas y que son delincuentes todos’ y te hacen dar miedo”, se le oye decir a la legisladora.

Además, dijo que no se siente identificada con Arequipa. “Cuando me dicen de dónde eres, yo sentía ese cortocircuito y decía ‘de dónde digo’, porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequipeña porque no me siento arequipeña”, comentó la parlamentaria.