Luego que el alcalde de Ancón, Samuel Daza, pidió que se informe de la situación de las playas del distrito, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa) explicó a la citada comuna que tres de sus 13 playas no fueron afectadas por el derrame de petróleo de Repsol, pero para ser reabiertas al público se deben realizar una serie de acciones pues son calificadas como no saludables a la fecha por otras razones.

A través de un comunicado, la entidad adscrita al Minsa explicó primero que como parte de la vigilancia sanitaria de los balnearios se analizan tres criterios al momento de inspeccionar una playa: calidad microbiológica del agua, calidad de limpieza de la playa y la presencia de servicios higiénicos.

Tras el derrame de petróleo en el 2022, las playas de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Aucallama, fueron declaradas no aptas para bañistas, pero los balnearios Playa San Francisco Chico, Playa Hermosa y Playa Enanos del distrito de Ancón no fueron afectadas por el crudo.

Sin embargo, pese a no ser afectadas por el petróleo de Repsol, las tres citadas playas de Ancón fueron consideradas como no saludables, debido a la “presencia de otros agentes contaminantes y por no contar con una adecuada limpieza, recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos”.

¿Qué debe hacer Ancón para que sus playas sean reabiertas?

La Digesa informó que ya se comunicó a las autoridades de Ancón las siguientes medidas que deben implementar en Playa San Francisco Chico, Playa Hermosa y Playa Enanos para ser calificadas como saludables y ser reabiertas al público:

Recoger la basura en las playas .

Instalar tachos de basura.

Instalar servicios higiénicos.

Vale recordar que la autoridad edil de Ancón pidió que las autoridades del Gobierno a través de la Digesa y el Ministerio del Ambiente se pronuncien y aclaren la situación real de los balnearios del distrito. Debido a los balnearios cerrados la actividad económica del distrito se verían afectado una temporada más de verano.

“Acá pierden los vecinos de Lima Norte que encuentran en Ancón un espacio más para disfrutar meses de verano, sin embargo este 15 de enero se cumple un año de sin ninguna solución por parte de Repsol, la OEFA y la Digesa por eso hago un llamado al ministro del Ambiente. Sé que este 10 de enero van a ir al Congreso a pedir el voto de confianza. Espero que ese voto de confianza al solicitarlo puedan evaluar qué estas playas necesitan atención de manera urgente”, añadió.