El alcalde de Ancón, Samuel Daza, lamentó que la actividad económica del distrito en la nueva temporada de verano se vea afectada debido a que aún se mantiene el cierre de 13 de sus playas al ser calificadas como no saludables debido al derrame de petróleo de Repsol, ocurrido el 15 de enero del año pasado en el litoral peruano.

Daza cuestionó que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) haya señalado a finales del año pasado que tres playas de Ancón figuran como no perjudicadas por el derrame del crudo, pero cuando se ve el control sanitario en el aplicativo Verano Saludable del Ministerio de Salud (Minsa) se informa que todas las playas del distrito no están aptas para visita de personas y esta situación afecta a los comerciantes de la zona.

“Eso parece un chiste, una mala broma. Digesa en su comunicado del 14 de diciembre dijo que hay tres playas que no son afectadas, pero en el mismo aplicativo Verano Saludable sale que esas mismas tres playas en condiciones de no afectadas están como no saludables. Necesitamos que Digesa se pronuncie de forma urgente”, manifestó para Canal N.

“Ancón está perdiendo mucho y recuerden que dependemos de lo que se produzca en el verano. Acabamos de perder tres metas por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas nos compensa para seguir nuestras actividades en Ancón, pero hemos sobrepasado en el intento de querer hacer algo por nuestro distrito. Necesitamos que Ancón se reactive de manera urgente”, agregó.

En esa línea, el alcalde de Ancón pidió que las autoridades del Gobierno a través de la Digesa y el Ministerio del Ambiente se pronuncien y aclaren la situación real de los balnearios del distrito.

“Acá pierden los vecinos de Lima Norte que encuentran en Ancón un espacio más para disfrutar meses de verano, sin embargo este 15 de enero se cumple un año de sin ninguna solución por parte de Repsol, la OEFA y la Digesa por eso hago un llamado al ministro del Ambiente. Sé que este 10 de enero van a ir al Congreso a pedir el voto de confianza. Espero que ese voto de confianza al solicitarlo puedan evaluar qué estas playas necesitan atención de manera urgente”, añadió.

La autoridad edil también hizo un llamado al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que pueda tomar acciones en beneficio de los vecinos de Ancón. “Acá vienen ocho distritos de Lima Norte a veranear. Deberían preocuparse por el estado de las playas y Digesa necesitamos que te pronuncies urgentemente”, insistió.

Afectados y plantón

El alcalde de Ancón anunció un plantón el próximo 15 de enero, fecha en que se cumplen dos años del derrame de petróleo de Repsol, para que las autoridades tomen interés en los balnearios del distrito.

Mauricio Meza que es un fotógrafo de la bahía comentó: “Vivimos del verano y todo el año nos ha perjudicado el derrame de petróleo. Queremos que se manifieste ya la Digesa. Sigo con la fotografía pero ya no es el ingreso que me ayuda, por lo que también hago otros oficios”, comentó.

En tanto, una vendedora de sombrillas dijo que el trabajo de los comerciantes de la playa Malecón Ferreyros en Ancón es afectado en un 100%. “Lamentablemente seguimos viendo nuestro trabajo paralizado. Pagamos nuestra licencia en diciembre a la anterior gestión, trabajamos los primeros días y luego cerraron las playas. Estamos 5 de enero y no podemos trabajar”, cuestionó.