La Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) viene preparando la presentación de un reclamo formal por presuntas irregularidades en la disputa de la medalla de bronce entre Alonso Correa y el representante de Brasil, Gabriel Medina, en la competencia de surf masculino en los Juegos Olímpicos París 2024.

El presidente de FENTA, Jaime Gensollen cuestionó la actuación del juez de prioridad durante la competencia.

“Fue evidente el robo que nos hizo el juez de prioridad en las olimpiadas. Luego de correr los dos una ola y retornando al punto donde se forma nuevamente la ola, los dos reman juntos pero el que llega primero tiene la primera prioridad para tomar la ola que viene a continuación, justo esa ola la tomó (Gabriel) Medina, sin embargo, quien llegó primero fue Alonso Correa, por lo que tenía él la prioridad”, sostuvo en Radio Ovación.

Por su parte, el vocal técnico de la federación, Richard Navarrete, sostuvo que se reunirán con el comando técnico que viajó a París.

“En este caso Gabriel Medina ejecuta (la ola) y es donde saca más de siete puntos, cuando dicha ola le correspondía a Alonso Correa. Ayer recién llegaron los técnicos del viaje, vamos a evaluar con la parte legal, ya que buscamos presentar el reclamo lo antes posible, queremos que se rectifiquen con lo que se dio”, señaló.

Reclamo por prioridad

Alonso Correa también ha manifestado su molesta por la decisión del juez de prioridad durante su participación en el heat por el tercer lugar de la competencia.

“Los dos terminamos en las piedras y yo pude salir antes de ahí. Llego antes que él y le terminaron dándole la prioridad, lo que fue muy raro. Él había agarrado la ola después de mí y si llegas parecido, debería ser al que agarra la ola primero. Eso cambió mucho el heat, un detalle que no me gustó y así quedó. Después me tocó esperar una mejor ola que no llegó a entrar”, dijo.