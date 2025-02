Edwin Valdivia, alcalde de Aucallama (Huaral) advirtió que el puente de Huaral también puede colapsar e instó al Gobierno a emitir un decreto de urgencia para intervenir inmediatamente los puentes que corren peligro.

“Es el único puente que no queda en este momento”, indicó en el programa Cuentas Claras de Canal N, tras señalar que además cuentan con otros puentes colapsados y que tiene más de 100 años de antigüedad.

Recordó que el reclamo no es reciente, pues ya demandó la construcción y arreglo de puentes, luego de que un menor de edad falleciera, pues en la zona donde se encontraba el puente no podía soportar el peso de una ambulancia y no cuentan con un hospital. “El padre tuvo que caminar y el niño llegó sin vida al hospital”, lamentó.

En esa línea dijo que responsabilizará a l Gobierno si es que se pierde una vida más ante la falta de puentes, pese a que desde el 2023 ha solicitado apoyo.

Reccordó que en el 2023 reportó cuáles eran los puntos críticos dentro de su jurisdicción. “Expusimos que habrían 20 puntos críticos entre ellos el de Chancay, pero al mencionarlo nos indicaron que al corresponder a vías nacionales estaban bajo responsabilidad de Norvial.

Cuestionaron al MTC

Días atrás junto al alcalde de Chancay, Julio Álvarez Andrade, Vladivia cuestionó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el estado de las carreteras en Lima Provincias, especialmente después del colapso del puente en Chancay que acabó con la vida de dos personas.





