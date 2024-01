Ruth Bárcena, quien preside la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, desmintió públicamente haber agredido a la presidenta Dina Boluarte durante la visita oficial de la mandataria a dicha región el pasado sábado.

Como se recuerda, Bárcena fue señalada por la Policía como una de las dos personas que se aproximó a la jefa de Estado en el momento en que sufrió agresiones físicas. La PNP logró intervenirla, pero en las siguientes horas fue puesta en libertad. Sin embargo, fue citada por la Fiscalía este martes 23 de enero.

En relación con este tema, Bárcena, viuda de Leonardo Hancco, una de las víctimas mortales durante las protestas del 2022, afirmó que el día de los incidentes gritó exigiendo justicia por su esposo y alegó haber sido agredida por los agentes policiales al ser esposada.

Ruth Bárcena Loayza acudió a declarar a una sede del Ministerio Público tras agredir a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. (Foto: Canal N)

“No la he agredido, y yo gritaba pidiendo justicia por mi esposo. Yo en ningún momento le he hecho moretones (a la presidenta), como me hicieron a mí así (…), al ponerme los grilletes me rasguñaron”, sostuvo.

Además, manifestó que acudió voluntariamente a declarar ante la fiscalía, y que nunca estuvo escondida de la justicia.

“Yo no estuve escondida, yo estuve esperando, y el día de hoy (ayer, lunes) me presenté voluntariamente a la disposición de la Fiscalía para la investigación, dando mi dirección, mi teléfono, mi correo, presentándome, diciendo ‘aquí voy a estar para toda la investigación’”, sostuvo.

Antes de culminar, aseguró que colaborará con la justicia y que no saldrá de la ciudad, pues pretende zanjar este caso y esperar que llegue la justicia por la muerte de su esposo.

Dina Boluarte fue agredida por una mujer que se identificó como Ruth Bárcena, en Ayacucho. (Canal N)

“Ahí voy a colaborar en todo, y estoy en mi casa. Yo no me voy a escapar, porque yo no he matado a nadie, no he asesinado como ellos lo han hecho con nuestros familiares, especialmente con Leonardo Hancco Chacca. Así como lo mataron a él, yo no maté”, resaltó.

