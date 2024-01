En una actividad realizada en Ayacucho Ruth Bárcena Loayza agredió a la presidenta Dina Boluarte, por ello, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga abrió investigación preliminar en su contra por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

La investigación a Ruth Bárcena está a cargo del fiscal provincial Brechman Muñoz Lapa. Este lunes 22 de enero, Bárcena se presentó en la sede del Ministerio Público en Huamanga, pero se retiró sin brindar declaraciones a los periodistas. Según información en medios, Ruth Bárcena fue citada para el 31 de enero.

Ruth Bárcena aseguró que acudirá a todas las citaciones de las autoridades judiciales y negó la posibilidad de fugarse.

“Yo no he estado escondida, estuve esperando (la citación de las autoridades), hoy me presenté voluntariamente para ponerme a disposición de la fiscalía para la investigación, dando mi dirección, mi teléfono, mi correo, presentándome y diciendo: ‘aquí voy a estar para todas las investigaciones y ahí voy a colaborar en todo’. Estoy en casa y no me voy a escapar”, indicó a través de un video para el medio Posición Ayacucho.

Dina Boluarte sufre agresión física en Ayacucho

Ruth Bárcena vulneró la seguridad de Dina Boluarte durante un evento en Ayacucho. Ingresó por la parte posterior y alcanzó a la presidenta; sin embargo, las autoridades reaccionaron y lograron retirarla de la zona.

Bárcena es la esposa de Leonardo Ancco, una de las víctimas que falleció en las protestas del 15 de diciembre del 2022, cuando la población protestó contra el gobierno de Dina Boluarte.