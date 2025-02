El Sistema Privado de Pensiones (SPP) tiene la tarea de administrar los aportes de los afiliados y multiplicar el dinero para que a largo plazo accedan a una pensión en su jubilación. La clave para hacer crecer tu fondo es alimentarlo continuamente. ¿Pero qué sucede si dejo de aportar a mi AFP?

Es fundamental entender que las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) funcionan a través de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC). A esta cuenta, que está a tu nombre y apellido, ingresan tus aportes y la rentabilidad que genera tu AFP para que tu fondo crezca a lo largo del tiempo.

Si trabajas en planilla, cada mes aportarás un porcentaje de tu sueldo, que irá a la cuenta para tu pensión. Por otro lado, si eres un trabajador independiente, puedes aportar un porcentaje de tu ingreso mensual, siempre y cuando este sea igual o mayor al sueldo mínimo vigente (actualmente S/ 1,130).

En Perú existen cuatro AFP: Habitat, Integra, Prima y Profuturo. Cabe señalar que si ingresas por primera vez al SPP te afiliarás a la AFP ganadora de la licitación de nuevos afiliados. Actualmente, es AFP Integra y a partir del 1 de junio será Profuturo AFP.

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, expresó que el retiro de fondos de las AFP ha sido una necesidad de la población. (Foto: Difusión)

Hay varios motivos por los cuales uno dejaría de aportar a la AFP. En el caso de los trabajadores en planilla, pudieron haber perdido su empleo, o en el caso de los independientes, sencillamente porque no pudieron hacerlo. No importa la razón, no existe ningún tipo de penalidad si dejas de aportar.

“La ventaja de tener una CIC es que si dejas de aportar tu dinero se mantiene ahí hasta el momento de tu jubilación y de manera segura, ya que las cuentas son intangibles. Pero no solo eso, sino que la AFP sigue generando rentabilidad para ti. Es decir, tu fondo de pensiones sigue creciendo”, señaló la Asociación de AFP (AAFP).

La desventaja, por otro lado, es sencilla. A menor cantidad de aportes, menor será tu fondo de pensiones para tu jubilación. En 31 años de existencia, las AFP han generado una rentabilidad nominal promedio de 10% anual para los afiliados. Al no aportar, contarás con menor saldo en tu fondo que pueda aprovechar la rentabilidad del SPP. Por ello, es recomendable ser constantes con los aportes.