La Fiscalía Especializada de Prevención del Delito del Callao advirtió que existen indicios del delito de omisión de funciones por parte de la empresa pública Corpac tras las fallas del sistema eléctrico de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez.

Como se recuerda, el último domingo se reportó fallas en el sistema eléctrico que ocasionó que decenas de vuelos sean cancelados y miles de pasajeros se queden varados en diversas localidades del país.

“Tras realizar el procedimiento preventivo, derivó los actuados a la mesa única de partes de las Fiscalías Corporativas Penales del Callao para que investiguen de acuerdo a sus funciones”, se lee en el comunicado que publicó la institución judicial.

Cabe mencionar que en horas de la mañana, personal de la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito del Callao estuvo en el aeropuerto Jorge Chávez para tomar acciones preventivas y evitar disturbios ante la suspensión de salidas y llegadas de los vuelos, por fallas en el sistema de luces de aproximación en la pista.

La fiscal Claudia Ezaine Alfaro se entrevistó con el comisario de la Policía del aeropuerto y con los representantes de Corpac para conocer las medidas que están ejecutando hasta el momento.

José Luis Barrios descartó renunciar

El presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, descartó presentar su renuncia al cargo tras la interrupción de vuelos por inconvenientes en el sistema de iluminación del aeropuerto Jorge Chávez.

“(¿Usted va a presentar su cargo a renuncia?) No, no, no, de ninguna manera, descartado”, dijo a la prensa, ante quienes también asumió su responsabilidad sobre un mantenimiento del sistema interno en el aeropuerto Jorge Chávez.

