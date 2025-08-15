La ATU dispuso desvíos en el AeroDirecto Sur y 42 rutas por obras de la Línea 4 del Metro. Foto: El Peruano.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A partir del domingo 17 de agosto, el y otras 42 rutas de modificarán su recorrido por el inicio de obras en la estación Carmen de la Legua (E4-8) del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, informó la .

La intervención comprende la avenida Elmer Faucett, entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, lo que implicará el cierre temporal del tránsito en sentido sur-norte.

Esta etapa forma parte de la construcción de ocho estaciones que permitirán la conexión directa con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

LEA TAMBIÉN: AeroDirecto: consulta en Google Maps los paraderos más cercanos rumbo al nuevo Jorge Chávez

En el caso del , los buses tomarán la avenida Haya de La Torre, girarán por La Marina y continuarán por Santa Rosa hasta Morales Duárez, donde se habilitarán dos paraderos temporales antes de llegar al aeropuerto.

La ATU recomendó a los pasajeros prever más tiempo en sus traslados hacia el aeropuerto. Foto: ATU.
Respecto al transporte regular, con destino al nuevo terminal aéreo, las unidades circularán por las vías auxiliares de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides, además de las avenidas Enrique Meiggs y Argentina, retomando luego su trayecto habitual. Para los buses que se dirigen a la avenida Venezuela, no habrá variaciones: mantendrán su recorrido normal por Faucett.

En cuanto al transporte privado, la ATU indicó que se podrá utilizar las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y la calle Olavide para reincorporarse a Faucett en sentido contrario.

LEA TAMBIÉN: AeroDirecto: conoce la ruta más barata y la más cara para llegar al nuevo aeropuerto

La entidad recomendó a los pasajeros tomar precauciones y consultar el mapa de desvíos a fin de evitar retrasos en sus traslados hacia el aeropuerto. Además, precisó que durante esta primera fase, la concesionaria Línea 2 del Metro de Lima y Callao mantendrá habilitado el tránsito en Faucett en el sentido norte-sur.

