De enero a mayo, los envíos de pisco al exterior sumaron un total de US$ 3,8 millones, representando un ligero crecimiento de 1% en comparación al mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El gerente central de ADEX, Diego Llosa Velásquez, indicó que, el pisco representa el 56% de los envíos peruanos del sector ‘pisco, vino, ron y demás aguardientes’. Estados Unidos lidera el ránking de destinos con US$ 1,4 millones; seguido de Japón con US$ 649,693; y España con US$ 469,687, según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

Entre las principales empresas exportadoras de pisco se encuentran Destilería La Caravedo, Bodega San Isidro, Viña Tacama, Bodegas y Viñedos Tabernero, Santiago Queirolo, Bodega San Nicolás, Macchu Pisco, Destilados Premium Perú, Agrícola Viña Vieja y Bodegas Don Luis.

Día del Pisco

Cada cuarto domingo de julio, se celebra el Día Nacional del Pisco. Este año, la fecha coincide con el Día de la Independencia.

Para garantizar el estándar de calidad, el Comité de Pisco de ADEX mantiene una estrecha coordinación con entidades avaladoras de su calidad, con la misión de ser competitivos en el mercado internacional.

En ese sentido, Llosa Velásquez instó a las autoridades a asegurar el cultivo de uvas pisqueras en las zonas con Denominación de Origen: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en Tacna, y a continuar promoviendo el consumo interno.