Este hecho, según Canatur, generó más de US$ 2 millones en pérdidas. Sin embargo, a un año del “peor desastre ecológico” aún hay miles de personas afectadas que vivían de la pesca y el turismo.

¿Playas cerradas por un verano más?

A inicios de enero de este año, Repsol dio a conocer los resultados de un estudio de la firma Environmental Resources Management (ERM) sobre muestreos fisicoquímicos e hidrobiológicos en las playas afectadas por el petróleo que muestra, según la empresa, que “el 100% de los puntos analizados cumple con los estándares de calidad internacionales más exigentes y con las normas nacionales” y confirma que “el mar está limpio de hidrocarburo” y que las playas “serían accesibles sin riesgo” a la salud ni al medioambiente.

Sin embargo, de acuerdo con un último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) existen 22 playas que siguen contaminadas por el derrame de petróleo ocurrido a mediados de enero del 2022 durante las operaciones de descarga de crudo en las instalaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla de Repsol.

LEA TAMBIÉN: Negocios de Ancón continuarán cerrados por derrame de petróleo

A un año del desastre ecológico los balnearios comprometidos se ubican en Chancay (1), Aucallama (2), Ancón (10), Santa Rosa (5) y Ventanilla (4). Es decir, será un verano más sin bañistas, negocios y pesca artesanal.

Si bien, tres playas de Ancón -San Francisco Chico, Hermosa y Enanos- figuran como no afectadas por el crudo fueron consideradas como no saludables, debido a la “presencia de otros agentes contaminantes, además de no contar con una adecuada limpieza, recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos”.

Lista de playas afectadas por el derrame de petróleo, según la Digesa.

Al respecto, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, pidió que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realice un estudio del actual estado de estas tres playas (San Francisco Chico, Hermosa y Enanos) en el que participe la comuna del distrito a fin de asegurar que en realidad son las únicas no contaminadas con petróleo.

“Nosotros estamos sorprendidos que solo tres playas no se han contaminado y el resto sí, pero eso lo tiene que definir el OEFA en un estudio serio en el cual nos haga partícipe. El OEFA debería convocarnos como autoridad y saber a ciencia cierta si están libres de hidrocarburos, pese a lo que diga la Digesa [...] Necesitamos abrir las playas pero en condiciones de salubridad”, remarcó en diálogo con Gestión.

Cuestionó que el personal del organismo llegó la primera semana de enero para tomar muestras de las playas de Ancón sin coordinar con la municipalidad. “No es posible que ellos hagan un estudio y digan ‘ya está listo’. Queremos ser parte y saber cómo se lleva a cabo los estudios. Ni siquiera se han tomado la molestia de explicarnos qué están haciendo”, criticó.

Una posición compartida es la de Kevin Villegas, secretario de defensa de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón. (Apescaa), quien dijo a Gestión: “Las playas de Ancón no son como piscinas. No están separadas de otras. Acá estamos hablando que cerca del 80% de playas están contaminadas. Ancón es como un pozo y si las playas alrededor, siendo la gran parte, están contaminadas pues no entiendo el criterio para decir que unas playas no estén afectadas con el hidrocarburo”.

Por ello, el representante de los llamados hombres de mar consideró que los balnearios aún no pueden ser reabiertos. “Todo Ancón es una meseta o un pozo. Acá no hay filtro que para esta playa pasa [petróleo] y para otra no. Estamos hablando de meses. Muchas especies demoran más de un año en reproducirse. Soy pescador, pero no somos incautos, por eso deberían seguir las playas cerradas”, comentó.

Ancón tras el derrame de petróleo de Repsol. Foto: AP | Martin Mejia

Respecto a la evaluación de las playas, Giuliana Becerra, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), afirmó que continúan los monitoreos a fin de entregar un informe actualizado de estos balnearios a fines de enero de este año. Adelantó que la toma de pruebas realizadas al mar viene reportando presencia de hidrocarburo en los balnearios.

La funcionaria aclaró que el reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) sobre que existen solo 22 playas afectadas por el crudo de Repsol data de octubre pasado, por lo que la nueva gestión del Minam ha procedido a desplegar sus equipos para tomar pruebas en los balnearios a fin de contar con una información más actualizada.

“Lo que hemos observado como consecuencia de los monitoreos que se están realizando es que aún hay presencia de hidrocarburos, y esto lo tenemos que decir claramente [...] El día de ayer me reuní con los alcaldes de Ancón, Santa Rosa y Ventanilla y el compromiso fue entregar los informes antes del final del mes de enero”, dijo en entrevista con RPP.

Trabajos de limpieza en enero de 2022 tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. (Foto: AFP)

Incertidumbre por continuidad de subsidio

Kevin Villegas, secretario de defensa de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa), es uno de los más de 1,300 pescadores de este gremio de Ancón perjudicados con el derrame de petróleo. Contó que una de sus embarcaciones sigue saliendo a la pesca de altura, pero existen muchos de sus compañeros que han optado por desarrollar otras actividades para subsistir.

Informó que en diciembre pasado recibieron una compensación final de Repsol, pero ahora esperan el resultado de un nuevo estudio del suelo marino para poder ser nuevamente beneficiados con el subsidio. “Se buscaba los resultados que arrojaba en los peces, algas y moluscos. Se iba a tomar en cuenta si mostraban rasgos de hidrocarburos dentro de sus cuerpos y hasta el día de hoy no tenemos ese informe”, dijo.

Villegas mencionó que unos 900 pescadores recibieron el subsidio. “El monto final que se podía recibir son S/ 70 mil por el año [2022]. En las cláusulas de este contrato señala que para recibir este 2023 [este subsidio] el Estado debe emitir un decreto o resolución que mencione que las playas siguen contaminadas para poder hacer pescar artesanal. Si no hay eso, Repsol no dará subsidio”, precisó.

“Nosotros somos un promedio de 1,350 pescadores afectados que pertenecen a la asociación y a diferentes rubros. Aquí, de reconocidos somos 900 por Repsol, pero lamentablemente hay un grupo de 300 que no son reconocidas por la empresa. Nosotros hemos actualizado nuestras listas, pero hay personas que no han accedido a un bono y otras que sí están a la espera de recibirlo si subsanan observaciones”, dijo.

En la bahía de Ancón luce la desesperación y el enfado de pescadores que casi lo han perdido todo tras el gran desastre ambiental causado por el derrame de petróleo en el norte de Lima. EFE/ Juan Ponce

Pérdidas económicas

No solo las actividades pesqueras fueron afectadas por el crudo, las turísticas en la zona norte de Lima también continúan siendo perjudicadas por el desastre ecológico. La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) indicó a Gestión que los más afectados fueron los sectores gastronómico y hotelero.

“Hemos podido conocer que son más de ocho meses que esos pescadores que proveían de insumos de primera calidad a restaurantes en Lima se vieron totalmente afectados. Si queremos hablar de pérdidas por este periodo es una afectación del 30% de insumos que generaban los pescadores para los restaurantes. Hemos perdido en promedio de 2 millones a 3 millones de dólares ”, indicó Tito Alegría, director ejecutivo del gremio.

“En lo que refiere a turismo como visita, el alto porcentaje son turistas nacionales. Este derrame ha afectado esta cadena que genera el turismo como a tiendas, restaurantes y hoteles. Nosotros hemos calculado que casi 20,000 turistas nacionales dejaron de visitar toda esta zona y la afectación es de S/ 2 millones ”, sostuvo.

Para Alegría la reactivación económica en esta zona afectada por el petróleo depende primero de la limpieza total de playas. Una vez concretado esto, consideró que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a través de Promperú puede emprender una campaña para promocionar atractivos turísticos, culturales y arqueológicos de los distritos afectados.

“Es lamentable que empecemos otra temporada de verano y no se haya hecho lo urgente [limpieza de playas] y que el Mincetur no esté atento a que se dé solución a esta situación”, indicó.

Barranca, un distrito ubicado en el km 196 de la Panamericana Norte. Las actividades económicas fueron afectadas debido a que el derrame de petróleo también llegó a sus playas. (Foto: Sutterstock)

Por su parte, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, señaló que todo el distrito ha sido afectado ya que la jurisdicción tenía ingresos por sus actividades pesqueras y turísticas. En esa línea, consideró que Repsol debería otorgar una compensación a la Municipalidad de Ancón. “Necesitamos de manera urgente que nuestro distrito sea compensado económicamente”.

“El derrame no solo afecta a los pescadores y comerciantes sino también a la Municipalidad directamente porque ellos no rinden sus tributos (...) Nuestra economía se basa en lo que generamos en el verano. En un balance del año pasado, hay un déficit de S/ 2′000,000 por recaudación de arbitrios”, agregó.

Daza señaló que en los próximos días buscará reunirse con representantes de Repsol para que su comuna pueda acceder a una compensación. Asimismo, el burgomaestre coincidió con Canatur que la reactivación económica comienza con abrir las playas en condiciones saludables.

Las playas de Ancón se encuentran afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el último sábado en la refinería La Pampilla de Repsol (Antonio Álvarez / El Comercio)

En tanto, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, sintonizó con su homólogo de Ancón al sostener que el derrame de petróleo también afectó las arcas municipales. Mencionó que el distrito perdió S/ 400,000 por el cierre de playas desde el periodo de la pandemia seguido del desastre ecológico.

“Al no tener visitas tenemos una pérdida de S/ 400,000. Estamos en una disyuntiva porque Repsol dice que las playas ya están aptas, pero el OEFA no señala eso. Digesa me dice que espera el informe del OEFA. Estamos a la espera un nuevo informe, un último estudio”, indicó.

La autoridad edil informó que buscará una reunión con la empresa para ver un apoyo a los comerciantes perjudicados de las playas Costa Azul 1 y 2. “En el caso no se puedan abrir las playas buscaremos la manera con víveres y con entidades del Estado que nos puedan ayudar”, agregó el burgomaestre de Ventanilla a este Diario.

Imagen de la playa Costa Azul antes del derrame de petróleo de Repsol. En cada verano este balneario recibía a miles de visitantes y había oportunidades de trabajo para empresarios y comerciantes.

Analizan nuevo proceso administrativo contra Repsol

Fuentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicaron a este Diario que la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) recibió un nuevo informe de supervisión referido al incumplimiento de medidas administrativas, el cual se encuentra siendo analizado por dicha autoridad, a fin de determinar si corresponde o no iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador (PAS) .

A la fecha, el OEFA inició siete procedimientos administrativos sancionadores contra Repsol por presuntos incumplimientos a la normativa ambiental.

Incumplimiento de medida administrativa: 4

Por remisión de información falsa a través del reporte de emergencia ambiental: 1

Por incumplimiento de requerimiento de información solicitado por la autoridad supervisora: 1

Por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia: 1

La institución encargada de la fiscalización ambiental impuso a la fecha seis multas a Repsol en el marco de siete procedimientos administrativos sancionadores (PAS), de los cuales tres fueron impugnados ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Otros tres procedimientos están en el plazo legal para presentar recurso de impugnación, que vencen en enero. A continuación el detalle:

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES MULTA MONTO EN SOLES ESTADO Incumplimiento de medida administrativa sobre identificación de las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo derramado el pasado 15 de enero de 2022. S/ 5′004,491.80 Impugnado Incumplimiento de medida administrativa al no realizar la contención y recuperación del hidrocarburo ni las acciones de limpieza del área de suelo afectada. S/ 29′164,377.20 Impugnado Por incluir Información falsa en el reporte de emergencia ambiental respecto al cálculo del volumen de petróleo derramado, el área impactada y el periodo de derrame ocurrido el 15 de enero en el Terminal Multiboyas 2. S/ 13′800,000.00 Impugnado Por no remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental la información requerida, o remitirla fuera del plazo, forma o modo establecido, existiendo una situación de daño ambiental potencial o real S/ 18′400,000.00 En el plazo para impugnar Incumplimiento de medida administrativa sobre aseguramiento del área, realizar la contención, recuperación y limpieza en la zona de bahía de las Áreas Naturales Protegidas y en otras áreas marinas. S/ 3′785,915.00 En el plazo para impugnar No realizar la contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo derramado en el agua de mar afectada, así como, ejecutar los muestreos de comprobación del agua y sedimentos de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs o PAH’s). S/ 91,926.40 En el plazo para impugnar

En paralelo, la empresa tiene abiertos otros procesos administrativos sancionadores por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y por el Servicio Nacional Forestal (Serfor).

Hasta octubre pasado, las multas impuestas a Repsol por el derrame de petróleo se elevaron a más de 10 millones de dólares.

Otras investigaciones

Desde el año pasado, en los juzgados civiles se tramita una demanda por US$ 4,500 millones del Estado peruano -a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)- contra Repsol y otras cinco empresas solidarias (Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú) y Fratelli d´amico Armatori (Italia, armadora del buque tanque involucrado).

Se reclaman US$ 3,000 millones por daños ambientales y 1,500 millones por daño moral a consumidores, usuarios y terceros afectados. Sobre esta demanda, en aquel momento, la petrolera dijo que “resulta infundada, improcedente e incongruente”.

En paralelo, la Fiscalía investiga a ocho directivos de Repsol, quienes no pueden salir del país, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena. Los demás ejecutivos son peruanos.

¿Qué dice Repsol?

El pasado 4 de enero, Repsol informó que nuevos muestreos fisicoquímicos e hidrobiológicos se realizaron para conocer el estado actual de las playas, agua, sedimento marino y la vida del ecosistema a lo largo de las zonas afectadas por del derrame de petróleo.

“Los resultados obtenidos muestran que el 100% de los puntos analizados cumple con los estándares de calidad internacionales más exigentes y con las normas nacionales, lo que confirma que el mar está limpio de hidrocarburo y que las playas serían accesibles sin riesgo a la salud ni al medio ambiente”, indicó.

La empresa señaló que el trabajo se realizó durante los meses de octubre y noviembre y estuvo a cargo de Environmental Resources Management (ERM), una de las empresas de mayor prestigio internacional en gestión medio ambiental.

“Creemos que estamos en una situación donde se podría reabrir las actividades de pesca y las actividades comerciales y de recreación en las playas accesibles. Somos conscientes del impacto en las comunidades y continuaremos indemnizando y colaborando para la recuperación económica”, dijo Luis Vásquez, director de Comunicaciones de Repsol, para Canal N.

El representante dijo que los análisis químicos, físicos y de contenidos de hidrocarburos en la fauna y en el mar revelaron que “no encontraron hidrocarburo o estaba por debajo de los estándares de calidad ambiental”. También mencionó que no han ejecutado limpieza en los balnearios situados en el Serpentín de Pasamayo.

“La única parte todavía que no trabajamos es en las zonas inaccesibles donde no pudimos entrar. Básicamente es el Serpentín de Pasamayo que son aproximadamente un poco más 12 kilómetros porque era poner en riesgo la seguridad de los equipos que hacían las labores de limpieza”, mencionó.

“En esta zona se esta siguiendo con tareas de limpieza de otra manera. Se espera que la rompiente de las olas desprenda el hidrocarburo y nosotros estamos para atraparlo, pero todas las payas que son accesibles y todas las evidencias científicas nos dicen que estarían listas para la reapertura de actividades de pesca, recreativas y comercio”, sentenció.

Respecto al subsidio, el vocero de Repsol explicó que, el Gobierno elaboró un padrón que contempla 10,300 personas afectadas. De esa cifra, 2,800 han recibido adelanto de compensación y con más de 7,000 afectados por el derrame de petróleo han cerrado acuerdos de compensación total.