Existen demasiados ejemplos que clarifican el impacto de estos macro-factors y de los idiosincráticos. No obstante, me voy a centrar en las recientes elecciones en México. Hasta hace unos días, las encuestas predecían un triunfo holgado de Morena, agrupación política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La continuidad del partido de gobierno, ahora con Claudia Sheinbaum como presidenta entrante, no estaba en discusión. Sin embargo, una vez recibidos los resultados se observó que la amplitud de esta victoria fue mucho mayor que la inicialmente estimada, y que, además, incluía prácticamente una supra mayoría del partido de gobierno y de sus aliados en las cámaras de diputados y senadores. Esto último no estaba dentro de las expectativas de los analistas financieros, quienes, si bien descontaban una victoria de Sheinbaum, confiaban en que los órganos del Legislativo pudieran equilibrar fuerzas para mantener cierto orden legal y económico para los próximos años —tal como aparentemente se logró durante el mandato de AMLO—.

Los rendimientos de los activos financieros mexicanos se vieron afectados. En solo un día, el índice de acciones cayó 7%, las tasas de los bonos subieron 0.2% y el peso descendió más de 4%. El movimiento fue bastante inusual. En el mundo de las acciones, algunos de los factores más relevantes para comparar el estado del índice mexicano tuvieron rendimientos marginalmente positivos (el SPX de Estados Unidos rindió +0.1%, y el índice de emergentes, +1.0%). Por su parte, las tasas de los bonos de Estados Unidos cayeron 0.1% ese día, mientras que el dólar se depreció frente a la mayoría de monedas desarrolladas y emergentes. Es decir, en un “día cualquiera”, los rendimientos de los activos mexicanos debieron ser positivos. Sin embargo, vimos un comportamiento específico muy negativo “gracias” al ingrediente idiosincrático. El temor de los inversionistas no es menor: la supra mayoría en el Congreso otorga a Morena la libertad para hacer cambios constitucionales.

Los “vientos de afuera” son muy favorables para México. La necesidad de diversificar las cadenas de suministros a escala global le brinda un lugar especial para aprovechar el famoso nearshoring, fenómeno en el que empresas estadounidenses trasladarían parte de sus operaciones al país azteca. En esa línea, el Gobierno entrante puede valerse de esos vientos (creando un valor extra desde el factor idiosincrático) o minar una oportunidad de oro para acelerar el crecimiento y el bienestar entre sus ciudadanos. El mercado financiero hoy piensa lo segundo.

SOBRE EL AUTOR Jean Pierre Fournier Graduado en Administración de Empresas y Contabilidad de la U. del Pacífico, con un MBA de Columbia Business School. En AFP Integra se ha desempeñado como Portfolio Manager de Renta Variable, estratega de Inversiones, gerente de Inversiones de Renta Variable, gerente de Inversiones Top Down y actualmente como vicepresidente de Inversiones.