Las encuestas en México apuntan a que Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM) y Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) son las principales contendientes en el proceso electoral, aunque la primera lidera con una ventaja de casi 20 puntos en los sondeos. Quien gane enfrentará un importante reto económico, en un contexto en el que las perspectivas del crecimiento se han revisado a la baja (el FMI ajustó su proyección de 2.7% a 2.4% en abril); y el poder adquisitivo de los ciudadanos desciende, lo cual podría afectar en las importaciones.

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del Perú, el intercambio comercial con México se situó en -5.2% en el primer trimestre del 2024, mientras que las exportaciones cayeron casi 12%. El envío de fruta peruana a ese destino (principalmente uva) descendió en 8.9%; sin embargo aumentó en 44.6% el despacho de ajíes y pimientos. En tanto, la exportación de cobre creció en tres dígitos (593.4%).

En diálogo con Gestión, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico del Grupo Financiero BASE y profesora de Economía del Tecnológico de Monterrey, describe el escenario mexicano como un “sexenio gris”. Entonces, ¿qué deben considerar los inversionistas peruanos? En marzo de este año un reporte de Forbes aseguraba que unas 25 empresas peruanas estaban buscando socios en México para hacer negocios e inversiones. Y, según Promperú, ya hay 13 empresas exportadoras peruanas de servicios basados en el conocimiento con operación en México.

¿Cómo llega la economía mexicana a estos comicios?

El mandato de AMLO concluye con un bajo crecimiento, apenas un acumulado del 5.08% durante todo el sexenio, marcando así la menor expansión desde la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988). Además, se registra el nivel más alto de endeudamiento de la historia, así como la mayor proporción de deuda en relación al Producto Interno Bruto (PBI). Para ser el último año de la administración, se observa una fuerte desaceleración cuando lo habitual es una aceleración del gasto público y una mayor transferencia de dinero. Hacia el 2025, se espera una mayor desaceleración económica, con un crecimiento del PBI de apenas 0.8%.

Por si fuera poco, el PBI per cápita aún no ha alcanzado los niveles de 2018. Si la economía mexicana crece menos del 2.6% este año, como pareciera ser el caso, el sexenio finalizará con un retroceso en el PBI per cápita.

El nuevo presidente llega sin margen para cumplir sus promesas de campaña.

Va a llegar con muchos retos, como la necesidad de reducir el déficit para evitar que las agencias calificadoras rebajen la calificación crediticia del país. También tendrá el reto de mejorar los sistemas de salud y educación, ya que el gasto en estos sectores se encuentra por debajo de los estándares internacionales. Además, deberá abordar la situación de Pemex, que es un lastre para las finanzas públicas. En resumen, el nuevo presidente tendrá un margen de maniobra limitado debido al alto déficit, que deberá reducir a la mitad. Amenaza con ser un sexenio bastante gris en términos de infraestructura y de inversión.

¿Y la perspectiva sobre el poder adquisitivo del consumidor mexicano?

El peso mexicano se ha apreciado por razones externas, por el amplio diferencial que hay de las tasas de interés entre México y Estados Unidos, que ha incentivado la llegada del capital golondrino con mayor rendimiento. Si en el 2025 México no recorta el déficit, las agencias harán una revisión de su calificación y podría haber un rebote del tipo de cambio que recortaría el poder adquisitivo de la población. Hoy estamos a un paso de perder el grado de inversión.

¿En cuánto se ubicará el peso mexicano?

Si este año el peso mexicano termina por debajo de 16.95 pesos por dólar sería algo inédito al ser un contexto de elecciones. Bajo un escenario central, el tipo de cambio podría subir a 17.40 al cierre del año. Bajo un panorama optimista (donde todo esté tranquilo y con ingreso de capitales), cerraría alrededor de 16.80; y en el escenario pesimista, que incluye un deterioro de la gobernabilidad o un escalamiento de la guerra a nivel global, se ubicaría en 18.50 por dólar.

Según su análisis, el periodo de AMLO acumula la menor entrada de nuevas inversiones desde el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994). ¿Claudia Sheinbaum tiene una propuesta clara para reactivar las IED?

Se menciona que atraerán esa inversión, pero sin iniciativas concretas. Sin espacio fiscal, las propuestas terminan siendo demagogia sin presupuesto. (De acuerdo al análisis de Grupo BASE, México ha aprovechado menos del 10% de la oportunidad global del nearshoring debido a la falta de promoción en el exterior, la escasez de infraestructura en energía eléctrica y agua, y por su incertidumbre respecto a la política económica interna).

¿No se prevén nuevas inversiones, entonces?

Las inversiones que ya están aquí se siguen reinvirtiendo, pero no han llegado nuevas inversiones a pesar de la oportunidad del nearshoring. Se dice, aunque no me consta, que los trámites para abrir una empresa en México están tardando mucho más tiempo. Incluso antes se recibía IED de grandes empresas que construían plantas, mientras que ahora vemos de medianas que llegan a parques industriales.

¿En qué zonas se impulsará la propuesta de crear 100 parques industriales?

Se había dicho que en la zona sur de México, pero mientras no se promocione al país en el exterior y no haya suficiente energía eléctrica y agua, esto no será posible. Estos parques tendrían que estar cerca de los clúster, pero en la zona sur no hay uno de manufactura.

¿Y los polos de desarrollo?

Están ubicados, sobre todo, en la zona de frontera (con Estados Unidos, los litorales, el Golfo de México y otros), porque los costos son mucho más bajos, y también en la región de Bajío porque hay un clúster. Creo que generando certidumbre con política económica interna y mejorando las condiciones de gobernanza, podemos apuntar a un mayor crecimiento económico.

¿El Banco Central de México renovará a sus miembros?

El banco está conformado por una gobernadora y cuatro subgobernadores. Uno de ellos termina su mandato en diciembre, y es el único que no fue puesto por AMLO. Entonces, de llegar a ganar Claudia Sheinbaum, le tocaría a ella nominar a otro y así los cinco miembros terminarían siendo del partido de Morena.

Poco margen

Juan Carlos Ladines, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico en Perú, explica que hay dudas sobre la oportunidad de que México capitalice el nearshoring ante la posibilidad de que existan cambios en las reglas del juego si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. “Lamentablemente hay incertidumbre hasta noviembre”, dice. Además, indica que la nueva mandataria mexicana necesitará promover el ingreso de inversión con algunos beneficios, como los convenios de doble tributación, por ejemplo.

No obstante, no solo dependerá de la decisión de la nueva presidenta, pues no solo ese puesto está en juego. “Hay varios gobiernos locales que deberán elegir a un nuevo representante. Hay varios estados federados que tienen cierta independencia en la decisión de gasto y en medidas tributarias; los ahorros de algunos de estos estados han sido lapidados. No hay certeza de si los ganadores recortarán gastos o pondrán mayor presión fiscal”, subraya Ladines.

