Si bien el desempeño de la economía peruana está sumamente asociado a lo que ocurre en las grandes economías del mundo, los factores más determinantes no necesariamente están relacionados con lo que en el Perú solemos llamar “ruido político”. Hablamos de indicadores como el precio de los commodities, la inflación o el ritmo de crecimiento del PBI de nuestros socios comerciales, factores que no tendrían que estar ligados a los resultados electorales. Y también nos referimos a otras externalidades, como conflictos armados o posibles contingencias climáticas (por ejemplo, el fenómeno El Niño), que casi nada tienen que ver con quién será elegido en una jornada electoral.

México: la sucesión de AMLO

Al sur del río Grande también habrá elecciones este año, el 2 de junio. Las proyecciones apuntan a que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le entregaría la presidencia a la candidata de su propio partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Claudia Sheinbaum se perfila como la primera presidenta del país. Y, aunque las implicancias para el Perú de este eventual triunfo de la izquierda son inciertas, la salida de AMLO podría servir como oportunidad para intentar reconstruir la relación bilateral, deteriorada a consecuencia del apoyo que el presidente mexicano le dio a Pedro Castillo.

El internacionalista Óscar Vidarte resalta que en los últimos años ha cobrado mayor importancia para el Perú la relación con México, debido a que ambos países forman parte de la Alianza del Pacífico. “Las dinámicas económicas no se han visto perjudicadas, pero el quiebre de las relaciones al más alto nivel no permite potenciarlas y hacerlas más estrechas”, comenta. En este punto, Vidarte opina que está por verse qué posición respecto de las relaciones con el Perú tomará el eventual sucesor o sucesora de AMLO: si seguirá con la dinámica de confrontación retórica o si tomará una línea más pragmática, buscando reconstruir vínculos. De momento, Sheinbaum no se ha referido al tema.

Bruselas en la encrucijada

Los ciudadanos de la Unión Europea están llamados a las urnas entre el 6 y el 9 de junio. Los partidos de derecha radical podrían alcanzar un importante nivel de popularidad. “Se prevén los mejores resultados de las formaciones ultraderechistas y euroescépticas de la historia del bloque europeo”, advierte el analista internacional Francesco Tucci.

Uno de los motivos que explicarán dicho resultado es el hastío en relación con el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en su guerra con Rusia, señala Farid Kahhat, internacionalista y profesor de la PUCP. Si bien no se espera que las agrupaciones de derecha radical logren mayoría, hacerse de una bancada considerable les permitiría bloquear algunas decisiones relevantes en temas como migración, política agraria o lucha contra el cambio climático.

Trump vs Biden

Estados Unidos está entrando de lleno a su campaña electoral. Joe Biden buscará la reelección. Mientras tanto, Donald Trump sigue ganando fuerza. Sus declaraciones adelantan el reinicio de la guerra comercial con China (el primer socio estratégico del Perú). El expresidente ha asegurado que subirá los aranceles a las importaciones chinas en más de 60%.

Por ahora, la valoración que hacen los banqueros locales, ante una posible victoria de Trump, es neutral. “Históricamente, las elecciones en Estados Unidos no han dado cambios significativos”, comenta Rodrigo Morales, director de Inversiones Global Wealth de BBVA Perú. Otro funcionario de banca de inversión peruano, quien pidió no ser citado, se expresó en similares términos, aunque más informales: “Es Estados Unidos: da igual quién gane, porque las grandes políticas económicas no cambian”.





India: un TLC pendiente

Las elecciones generales en la India se realizarán entre abril y mayo de este año. Haríamos bien en prestar más atención a lo que ocurre en el país más poblado del mundo (ya superó a China), que se halla entre las economías más pujantes y de más rápido crecimiento, el cual se está convirtiendo en uno de nuestros principales socios, con un intercambio comercial que ya alcanza los US$ 3,000 millones anuales.

Desde el 2017, el Perú viene conversando con la India acerca de un acuerdo comercial que tuvo ya varias rondas de negociación, las mismas que se interrumpieron durante la pandemia y que se retomaron en el 2023. El embajador de la India en el Perú señaló que entre los sectores que se beneficiarían destacan el agroindustrial, el de manufactura y el de acuicultura. Todo apunta a que se firme el acuerdo este año.

Algo que puede ayudar a sacarlo adelante es que en el frente político interno de la India se prevé continuidad. El partido nacionalista, liderado por Narendra Modi, aparece como favorito para mantener la mayoría parlamentaria y seguir al frente del Ejecutivo.

Taiwán: centro de disputa

El 2024 inició con una elección que puede tener serias consecuencias geopolíticas en el Pacífico: la isla de Formosa acudió a las urnas y eligió, por tercera vez consecutiva, al Partido Democrático Progresista, la agrupación política más cercana al soberanismo y contraria a cualquier acercamiento con la República Popular China. La respuesta de Pekín fue inmediata: una nueva advertencia contra cualquier intento de formalizar la independencia por parte de Taiwán.

De momento, la tensión se mantendrá. La evolución de los acontecimientos estará, en parte, condicionada a la posición que adopte Estados Unidos en relación con la isla, que tiene una importancia económica enorme para este país (también para China). Nada parece indicar que Washington vaya a dejar abandonado este enclave estratégico, al margen de lo que pase en sus propias elecciones. Si bien Trump, durante su gobierno, manifestó que Estados Unidos podría replegarse del Pacífico, en la práctica no lo hizo y renovó las garantías a Taiwán.

SOBRE EL AUTOR Jaime Cordero Licenciado en periodismo y magíster en Ciencias Políticas. Se desempeña como periodista y editor freelance para publicaciones peruanas y extranjeras. Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Científica del Sur.