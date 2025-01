Ha culminado el 2024, el SPY, ETF que replica al índice Standard & Poors 500 (que agrupa a las acciones de las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos) subió 25% en dólares. Por su parte, el EPU, el ETF que agrupa a las acciones de las 27 empresas peruanas/activos peruanos más importantes, rindió 22% en dólares, impulsado por las empresas del sector financiero.

Para el 2025 estimo que la economía peruana crecerá alrededor de 2.8%. Los grandes riesgos para el Perú son: (i) menor dinamismo al esperado de la inversión privada por potencial inestabilidad política, (ii) que políticos radicales antimercado lideren encuestas para elecciones del 2026 en el último trimestre del 2025, (iii) la dirección de las tasas de interés internacionales y (iv) el rumbo que tenga la economía americana/china bajo administración de Donald Trump.

Performance del Watchlist 2010-2015 vs EPU.

Bajo estos supuestos, revisemos mi clásico Stock Watchlist de acciones peruanas. Vengo publicando este Wachtlist todos los años desde el 2010 en medios de comunicación masivos. Son las ocho acciones peruanas que más me gustan y cambia todos los años. En 15 años, el Watchlist ha rendido 350% (10.6% promedio anual) en dólares, mientras el benchmark del mercado de acciones peruanas (EPU) ha rendido 105% (4.9% promedio anual) en dólares. Amplio outperformance. Sin embargo, en el 2024, el Watchlist tuvo retorno de 12% en dólares, mientras el EPU, 22%. El mercado nos ganó el año pasado. Abajo los detalles del performance 2024. Fallamos en Buenaventura y en InRetail, principalmente.

Watchlist 2024

Para mi StockWatchlist 2025 sale Southern Copper y entra Alicorp.

STOCK WATCHLIST 2025

Credicorp (BVL: BAP): Holding financiero más importante del país, dueño del Banco de Crédito del Perú (BCP). En el 2025 el ROE se ubicaría alrededor de 17.9%, ante un aumento del margen neto de intereses (NIM) y el menor costo de riesgo, lo cual beneficiará la generación de utilidades. Estimamos una recuperación en el crecimiento de las colocaciones en el 2025 (+4.1% est.). Kallpa SAB le da un VF de US$ 200.

Intercorp Financial Services (BVL: IFS): Holding financiero propietario de Interbank. Tiene una cartera de créditos más enfocada al sector retail. En el 2024 el ROE se ubicará alrededor de 11.6% pero debería recuperarse en el 2025 hacia 15.2%. El impulso vendría por parte del mayor NIM, menores provisiones y mayor eficiencia operativa. Kallpa SAB le da un VF de US$ 36.5.

Alicorp (BVL: ALICORC1): Líder del sector consumo en el Perú, con más de 50% de participación de mercado en varias categorías (detergentes, pastas, jabón de lavar, mayonesa, etc.). Creemos que este factor, junto a su amplia red de distribución, son importantes barreras a la entrada. Para el 2025 esperamos que el EBITDA crezca 8% por los mejores márgenes en las unidades de Consumo Masivo y la ausencia del negocio de Molienda (vendido a finales de 2024). Kallpa SAB le da un VF de S/ 9.

InRetail (BVL: INRETC1): Holding del sector retail con las cadenas más grandes de supermercados, farmacias y centros comerciales. En el 2025, esperamos un crecimiento de 8.9% en las utilidades, impulsado por: i) recuperación de crecimiento de ingresos por apertura de tiendas (+300 Mass en 2025e) y recuperación de SSS; y, ii) una reducción en el apalancamiento. Kallpa SAB le da un VF de US$ 39.

Ferreycorp (BVL: FERREYC1): Ferreycorp es el principal distribuidor de maquinaria pesada en Perú. En el 2025 esperamos solo un avance de 3.5% en los ingresos (por ausencia de proyectos mineros nuevos). Sin embargo, la empresa mantendrá atractivos niveles de rentabilidad y altos pagos de dividendos, sostenidos por la resiliencia del negocio de repuestos y servicios. Kallpa SAB le da un VF de S/ 4.0.

Cerro Verde (BVL: CVERDEC1): Empresa dueña de la mina de cobre más grande del país con una producción anual superior a las 430k TM de cobre. Para el 2025 esperamos un crecimiento de 5.3% en los ingresos, impulsados por una producción de cobre estimada en 967 MM Lb. y un mejor precio del metal hacia la segunda mitad del año. Ello contribuirá a una sólida generación de caja y alto pago de dividendos. Kallpa SAB le da un VF de US$ 40.

Buenaventura (BVL: BVN): Su activo más importante es el 20% de participación que tiene en Cerro Verde (55% de nuestro VF). Por otro lado, las operaciones directas (45% del VF) impulsarían el crecimiento de 7% que esperamos en el EBITDA, debido a la mejora de los precios de los metales, y, una destacada eficiencia en los costos en Uchucchacua y El Brocal. La mayor expectativa sobre la empresa se centrará en el inicio de operaciones del proyecto de oro San Gabriel, que se estimamos producirá su primera barra de oro a finales del 2025. Kallpa SAB le da un VF de US$ 19.6.

Minsur (BVL: MINSURI1): Importante productor de estaño y cobre. En el 2025 los ingresos se mantendrían estables, debido a que los mejores precios de los metales y una mayor producción de cobre en Mina Justa (130k TM est.) contrarrestarían la ausencia de las operaciones de Taboca (mina de estaño en Brasil cuya venta esperamos se cierre a principios de 2025). Sin embargo, esperamos que los márgenes mejoren por la baja rentabilidad que tenía esta la operación brasilera. Probablemente el efectivo recaudado de la venta se usará en el pago de dividendos. Kallpa SAB le da un VF de S/ 4.8.

Recalco que esto no es una recomendación de inversión, estas son las que me gustan y que creo pueden tener un buen performance en el 2025 vs el resto del mercado nacional. También destaco que rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro.

