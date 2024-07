Los cuatro activos más relevantes en el mundo de las inversiones son las acciones , los bonos, las propiedades y los alternativos. Para patrimonios altos recomiendo diversificar entre estos activos. El peso que tiene cada asset class dentro del portafolio dependerá del objetivo y perfil de riesgo del ahorrista. Para patrimonios de clase media y clase media alta, recomiendo concentrarse en acciones y bonos. Lo más vainilla posible.

Los bonos son principalmente para proteger capital. Si usted busca poca volatilidad y bajo riesgo puede comprar bonos soberanos y corporativos grado de inversión, duración cinco años y buscar un 4%-5% al año en dólares.

Las acciones son principalmente para quienes buscan un mayor retorno a su capital. Son instrumentos financieros de mayor riesgo porque la renta que paga la acción es el dividendo. Cómo, por lo general, el dividendo depende de la utilidad neta anual de la empresa, el dividendo es variable (puede haber años buenos y años malos). Esa incertidumbre sobre la renta futura que pueda generar tu activo lo hace más riesgoso. Y cómo es más riesgoso, el inversionista siempre demanda un mayor retorno que compense ese riesgo.

El SPY, por ejemplo, es un exchange traded fund (ETF) (un fondo de inversión cuyas cuotas cotizan en las bolsas de valores), que tiene como activo subyacente una canasta de acciones que siempre replicará el índice Standard & Poors 500. Es decir, si usted compra US$ 10,000 en SPY a través de la sociedad agente de bolsa de su preferencia, está comprando, indirectamente, US$ 723 en acciones de Microsoft , US$ 661 en NVDA, US$ 660 en Apple, US$ 428 en Google, US$ 385 en Amazon, US$ 240 en META, US$ 160 en Berkshire, y así va llegando a US$ 10,000, entre 500 acciones de las empresas más importantes de Estados Unidos. Nadie toma decisiones de inversión a su nombre con su dinero, nadie le “hace ganar o perder”, nadie decide por usted. En general, y todo lo demás igual, si las utilidades netas de las empresas más grandes e importantes de Estados Unidos crecen de manera sostenida, el valor de mercado de estas compañías se apreciará de la misma manera, y usted, como accionista, se beneficiará ante el mayor precio de mercado y potenciales dividendos futuros.

Este ETF es dónde invierten muchos inversionistas institucionales y millones de personas naturales en el mundo. En mi opinión, es la mejor manera de ahorrar a largo plazo. Es un portafolio diversificado (acciones de las 500 empresas top del mundo), líquido (lo puedes vender cuando gustes) y con buenos fundamentos (con potencial de apreciación). En los últimos 30 años ha rendido 11% promedio anual y en los últimos 10 años 13% promedio anual. Los riesgos principales son dos: 1) que las ganancias de las empresas más grandes del mundo vayan a la baja sostenidamente y/o 2) que justo necesites vender en un bear market (o mercado bajista) con lo cual podrías tener una pérdida por la volatilidad de los precios.

El primer riesgo es riesgo mundo, no hay forma de mitigarlo. Si las ganancias de las 500 empresas más grandes del mundo van para abajo sostenidamente, lo más probable es que la mayor parte de activos vayan para abajo sostenidamente también. Sería un problema grave para la humanidad. El segundo riesgo se mitiga invirtiendo siempre lo que uno no necesite en el corto/mediano plazo.

La volatilidad no es mala. La volatilidad es producto de la liquidez existente en el mercado que permite que miles de inversionistas, grandes y pequeños, todos los días compren/vendan SPY por diferentes razones. En los últimos treinta años ha habido 21 años con rendimientos positivos y 9 años con rendimientos negativos. No hay que tenerle miedo a la volatilidad, es parte de la vida, siempre y cuando se invierta en activos con fundamentos sólidos.

Invirtiendo en SPY, que es un fondo administrado por State Street Global Advisors, una firma muy grande de administración de activos global, uno es socio de los empresarios y gerentes más brillantes del mundo como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Tim Cook, Jen-Hsun Huang, entre otros.

Según la data, y siguiendo la estrategia de los fundadores y CEOs, lo recomendable es mantener posiciones de largo plazo. Si uno especula y busca comprar cuando baje y vender cuando suba, esperando una caída posterior (trading) podría ocurrir que “el mercado no caiga al precio deseado” no compre y que uno se quede sin posición dejando de ganar durante esos años.

Recomiendo siempre ahorrar. Cuando tenga 23-27 ahorre para su maestría. Cuando tenga 30 y acabó su maestría, ahorre para fortalecer su patrimonio, para luego, por ejemplo, comprar su casa y/o pagar las universidades de sus hijos. Y siempre tenga su fondo para la vejez. No se trata de “no vivir el presente”, se trata de “vivir el presente, pero siempre siendo consciente de que el futuro viene y debemos estar preparados para él, para vivir una vida ordenada hasta el final.

