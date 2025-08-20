Se proyecta que, para el año 2050, el número de casos nuevos de cáncer por año alcanzará los 33 millones, mientras que las muertes relacionadas con la enfermedad aumentarán a 18.2 millones.
Se proyecta que, para el año 2050, el número de casos nuevos de cáncer por año alcanzará los 33 millones, mientras que las muertes relacionadas con la enfermedad aumentarán a 18.2 millones.
Únete a nuestro canal
César Puntriano
César Puntriano

Escribe: César Puntriano, socio principal en Estudio Muñiz

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.