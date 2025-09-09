Gerente de administración y finanzas de Summa Gold Corporation

En el último año, el oro se ha consolidado como uno de los principales productos de exportación del Perú, con ventas que superan los US$ 15,000 millones en el 2024 (1). Sin embargo, este desempeño convive con una realidad alarmante: la minería ilegal y el contrabando de oro le costarán al Estado más de US$ 2,200 millones en este 2025 en impuestos no recaudados (2).

Pero no se trata solo de un problema tributario. Estamos frente a la actividad ilícita con mayor impacto negativo en el país: destruye ecosistemas, vulnera derechos sociales, fortalece redes criminales y golpea de lleno las finanzas públicas. La riqueza generada por este mineral debería ser motor de desarrollo y bienestar, pero en este contexto termina alimentando la depredación y la violencia.

El oro que exportamos no puede medirse solo en toneladas y dólares: su valor real depende de la garantía de su origen. Asegurar la trazabilidad del mineral no es un lujo ni una exigencia ajena al negocio; es una necesidad urgente para proteger la imagen del país, cumplir con estándares internacionales y garantizar que la riqueza que producimos sea legítima.

Las empresas mineras formales tenemos la responsabilidad de sustentar, mediante procedimientos claros, verificables y auditables, el origen legal de cada gramo que comercializamos. Esto implica trabajar con certificadoras reconocidas que validen que en nuestras operaciones no se extrae, procesa ni beneficia mineral de origen ilegal. Y es clave recordar que la problemática no se limita a la extracción: el beneficio y procesamiento pueden ser tan o más contaminantes y destructivos que la actividad minera en sí.

El control de procedencia del oro es una obligación del Estado. Por ello, debe convertirse en un tema prioritario, respaldado por un mecanismo oficial de verificación, con procedimientos únicos y de cumplimiento obligatorio que permita exportar únicamente a quienes acrediten el origen legal de sus productos. Solo así podremos cortar el flujo del oro ilegal que hoy alimenta redes criminales, degrada nuestro medio ambiente y afecta la competitividad del país en los mercados que más valoran la transparencia.

La trazabilidad no es una exigencia coyuntural: es la licencia para que el oro peruano compita en los mercados que pagan mejor. Si actuamos ahora, con reglas claras y controles efectivos, podremos transformar un problema histórico en una ventaja competitiva que genere valor económico, social y ambiental para el país.

