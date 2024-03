Se trata de la “Royal Mansion”, la suite más cara del mundo, ubicada en los pisos 18 y 19 del hotel Atlantis The Royal de esa urbe emiratí. Tiene 1,200 m2 de pisos de mármol, terraza con piscina de borde “infinito”, baño turco, champú Hermès, batas de US$ 500, bar no muy mini y, naturalmente, mayordomo.

La opulencia —y precio— de la Royal Mansion es difícil de equiparar, pero alojamientos un poquito menos ostentosos están apareciendo en lugares desde el delta del Okavango (Botsuana)hasta la isla Canguro, en el sur de Australia.

Arabia Saudita está construyendo resorts ecológicos en el mar Rojo, con un total de 8,000 habitaciones. Un ejecutivo los llama “las nuevas Maldivas”. A su turno, la BT Tower, en Londres, está siendo convertida en un hotel de alta gama.

Para los trotamundos acaudalados, todos estos proyectos no están surgiendo con suficiente rapidez. Es que a diferencia de los hoteles de rango medio, los de lujo están experimentando un boom. Si bien la definición precisa de “lujo” varía, pero uno lo sabe cuando lo ve.

La firma de analistas Grand View Research proyecta que los viajeros con abundante plata derrocharán US$ 1.5 billones en lo que llama “travesías de lujo” este año, casi lo que gastaban en ese rubro antes de la pandemia. Para el 2030, ese monto se elevaría a US$ 2.3 billones.

Un gran porcentaje de ese dinero se destinará a alojamiento —mientras más fastuoso, mejor—. El número de habitaciones lujosas aumentaría de 1.6 millones el año pasado, a 1.9 millones, estima la firma de analítica CoStar.

Cada vez hay más

Aun así, los empresarios hoteleros están teniendo dificultades para atender la demanda. Un motivo es que ahora hay más despilfarradores, y se están haciendo más ricos.

El 2012, en el mundo había 29 millones de millonarios (riqueza medida en dólares), según el banco suizo UBS. Para el 2022, esa cantidad se había incrementado a cerca de 60 millones. La fortuna total de estos individuos que usan vajilla de plata excedió los US$ 200 billones.

Muchos de los nuevos provienen de países de ingresos medios e incluso pobres. Por ejemplo, se proyecta que el número de millonarios en Brasil se duplique para el 2027, a casi 800,000. En India, se espera que para el 2028, 7,000 personas con patrimonio neto superior a US$ 30 millones se sumen a los 13,000 que había el 2023.

No obstante, los escandalosamente ricos no son los únicos que toman parte de estas dispendiosas peregrinaciones. Están en aumento los meramente pudientes que desembolsan un mayor porcentaje de su ingreso disponible en experiencias exclusivas.

Asimismo, los guerreros corporativos están reservando unos días de solaz en sus incursiones de negocios. Y los CEO están derrochando en suntuosos resorts como vía para estimular el espíritu de equipo en su personal con horarios híbridos.

Por ejemplo, en Estados Unidos, las reservas conjuntas de diez o más habitaciones de lujo crecieron 9% en enero, frente al mismo mes del año pasado. Todos estos buscadores de esplendor están compitiendo por habitaciones que escasean.

El lujo demora

Aunque se ha reanudado la construcción de hoteles, tras la pausa inducida por la pandemia, se trata de un proceso lento, en especial para establecimientos pomposos en ubicaciones selectas, tales como centros históricos y reservas naturales.

En muchas partes del mundo, la obtención de las necesarias aprobaciones y licencias puede demorar entre cinco y siete años. Y esto es antes de que se coloque la primera piedra. La edificación del hotel Atlantis The Royal tomó catorce años.

Además, algunas marcas están constriñendo explícitamente la oferta a fin de crear escasez. Bulgari Hotels, el joint venture entre la joyería italiana del mismo nombre y la hotelera estadounidense Marriott International, limitará a 15 su número de emplazamientos.

El desequilibrio entre oferta y demanda permite a los hoteleros elevar sus precios por noche muy por encima de la inflación, sin tener que preocuparse demasiado por ahuyentar a potenciales huéspedes.

El 2023, los ingresos de Accor, la compañía francesa propietaria de cadenas de alta gama como Fairmont y Raffles, aumentaron 20%, hasta € 5,000 millones (US$ 5,400 millones). Sus ganancias operativas brutas crecieron 50%, hasta € 1,000 millones.

Un activo rendidor

En InterContinental Hotels Group, una rival británica, los ingresos por habitación de lujo disponible subieron el doble que los provenientes de sus establecimientos menos ostentosos. Estos resultados están convirtiendo los hoteles lujosos en una lucrativa clase de activos.

La tasa anual de retorno en tales propiedades superó el 6% el 2022, la más alta en al menos diez años. Esto está atrayendo a inversionistas distintos de los usuales operadores hoteleros, desarrolladores inmobiliarios y adinerados compradores individuales.

Montage International, basada en California y dueña de una docena de fastuosos establecimientos como Montage Cay (Bahamas), cuenta entre sus aliados con robustos financistas de Wall Street como BlackRock y Goldman Sachs.

Y el suizo Aman Group ha recibido más de US$ 1,000 millones de inversionistas entre los que figuran fondos de inversión soberanos de países del golfo Pérsico.

Por su parte, el Fondo de Inversión Pública, que administra las riquezas de Arabia Saudita, pagó recientemente US$ 1,800 millones por el 49% de Rocco Forte, la compañía británica que posee el Brown’s Hotel, en Londres, y el Hotel de Russie, en Roma. En suma, los viajeros ricachones no son los únicos que quieren más lujo.

Traducido por Antonio Yonz Martínez