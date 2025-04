La tecnología sigue cambiando la forma en que las organizaciones avanzan y plantean nuevas acciones. En estos últimos tiempos, el protagonismo lo tiene la inteligencia artificial generativa, pero en un año, seguramente, se tratará de otra tecnología. Los líderes de las organizaciones deberían entender que el éxito de una empresa en esta era no depende únicamente de adoptar las últimas tecnologías, sino de cómo se aprende a liderar en este nuevo entorno. En otras palabras, las personas que marcarán la diferencia no son las que más saben de tecnología, sino las que mejor saben cómo usarla para conectar ideas, personas y oportunidades para el negocio. Para mantenerse al tanto de la ola digital, los líderes deberían seguir desarrollando estas cinco habilidades básicas para la era digital:

1. Mentalidad digital. No se trata de saber código o de saber programar. La mentalidad digital es un conjunto de comportamientos y actitudes frente a la tecnología, y consiste en saber utilizarla a tu favor. En estos tiempos, implica reconocer que los datos, los algoritmos y herramientas como la IA no son solo un soporte, sino oportunidades para rediseñar procesos, productos y experiencias. Es pensar en todo momento: ¿cómo puedo hacer esto mejor con la ayuda de la tecnología?

2. Decisiones basadas en datos. Los líderes deben confiar en la data tanto como confían en su intuición, es un complemento. Un buen líder sabe cuándo mirar los números y cuándo cuestionarlos. Tener una mentalidad data-driven significa estar dispuesto a cambiar de opinión frente a nueva evidencia, incluso si va en contra del instinto.

3. Inteligencia emocional y empatía. La tecnología no puede iniciar una transformación por sí sola. Son las personas quienes la adoptan, la aplican o, incluso, la rechazan. Un líder empático entiende cómo los cambios impactan a su equipo y se toma el tiempo para escuchar y acompañar. Las mejores soluciones tecnológicas nacen de comprender a fondo los problemas humanos y de trabajar junto a las personas para construir algo que realmente valga la pena.

4. Ética y responsabilidad. Toda decisión tecnológica tiene consecuencias, desde algoritmos que pueden discriminar hasta sistemas que invaden la privacidad. No podemos dejar estos temas únicamente en manos del área legal o del equipo de tecnología; los líderes deben involucrarse y garantizar que lo que se construye, se haga bien.

5. Aprendizaje continuo. Estamos muy lejos de la era industrial, cuando las personas se especializaban en una sola cosa y trabajaban en ello toda la vida. Hoy nos encontramos en la era del conocimiento, donde lo que aprendimos ayer quizás ya no sea válido en un par de meses. En este contexto, el aprendizaje continuo se basa en la capacidad de desaprender lo antiguo y adaptarse rápidamente a lo nuevo, con apertura y curiosidad. El valor está en saber conectar puntos, integrar perspectivas y moverse con soltura entre disciplinas. Los líderes exitosos no dejan de aprender, porque el contexto tampoco deja de cambiar.

¿Por dónde empezar?

Uno de los mayores desafíos de esta era es el exceso de información. Con tantas herramientas, tendencias y términos nuevos, es fácil sentirse abrumado y no saber por dónde comenzar. Pero el primer paso es claro: desarrollar alfabetización digital (digital literacy). A diferencia de la mentalidad digital —que es actitudinal—, la alfabetización digital se basa en habilidades prácticas. No se trata de ser experto en tecnología, sino de comprender lo suficiente para tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, entender qué puede hacer la inteligencia artificial en tu área de negocio, qué oportunidades brinda el Internet of Things, en qué consiste una estrategia de Data Foundation o cómo se aplica el Process Mining en otras industrias. Tener estas nociones permite generar ideas reales sobre cómo aplicar la tecnología o no aplicar esa tecnología en tu contexto y ese es el punto de partida más valioso para cualquier líder hoy.

Finalmente, en un mundo donde la tecnología evoluciona cada día, la verdadera transformación empieza por dentro: en cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo lideramos. No se trata de saberlo todo, sino de tener la actitud correcta para aprender lo necesario, hacer las preguntas adecuadas y tomar decisiones responsables. Las habilidades del futuro ya no son exclusivamente técnicas, son profundamente humanas. Porque en esta era digital, quienes lideran no son los que más dominan la tecnología, sino los que mejor saben combinarla con empatía, visión y propósito. Ya lo decía Alvin Toffler, autor de varios libros, sociólogo y futurólogo estadounidense:

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender.”