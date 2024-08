Desde afuera, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se ve como una entidad que funciona de manera óptima –comparada con ministerios y otras agencias del Ejecutivo cuya gestión se ha deteriorado en los últimos años–. Pero según reveló a este diario su nuevo superintendente, Sergio Espinosa (Gestión 16/08/2024), afronta ciertas dificultades que afectan su labor de supervisión y regulación. Obstáculos similares sí eran evidentes en la Sunat, porque su trabajo se refleja en la recaudación de impuestos nacionales, que ha emprendido una reestructuración, con nuevo jefe al frente.

Así que la SBS ha emprendido su propia reestructuración. Espinosa señala que despachar directamente con 15 superintendentes adjuntos y gerencias es demasiado, así que habrá cambios administrativos. En la parte supervisora y regulatoria, se pedirá apoyo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para conocer experiencias internacionales y hacer que la toma de decisiones sea más expedita (ahora es “un poco lenta”). Hoy que los nuevos productos bancarios en particular, y financieros en general se multiplican –caso de las innumerables estructuras cripto o de los fondos de inversión online–, la elaboración, adecuación y actualización de normas no puede quedarse atrás. Factores clave serán la adopción de tecnologías que sustenten esa modernización y un mayor acercamiento a los usuarios, pues no basta con publicar notas de prensa.

Asimismo, la SBS tiene que recuperar la presencia que antes tenía en la elaboración de legislación financiera. Es una tarea difícil, considerando el estilo chapucero de este Congreso y el anterior. Abundan los ejemplos de leyes aprobadas sin que se haya tomado en cuenta la opinión de la SBS –topes a tasas de interés para pymes y créditos de consumo, que la cajas municipales emitan tarjetas de crédito sin permiso de la SBS, retiros de fondos de las AFP, las normas a favor de la minería ilegal, la enrevesada reforma del sistema de pensiones, etc.–. Pero nada se pierde intentándolo, aparte que el peso mediático de las entidades públicas profesionales y serias no ha menguado.

Con respecto a la cuestionada reforma de pensiones, que le costaría al tesoro público S/ 4,700 millones al año, el pleno del Congreso aprobó el dictamen respectivo el jueves pasado. Ahora, está en manos del Ejecutivo, que deberá promulgar u observar la autógrafa de ley. Quizás Espinosa se anime a comprarse el pleito. O sea, proponer que se observe e insistir en alternativas menos costosas para una reforma que sí es necesaria.