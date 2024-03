En las últimas décadas, el papel de las mujeres en la sociedad ha evolucionado aceleradamente, impulsado por su presencia en el mundo laboral y por la búsqueda de espacios para desarrollarse profesionalmente. Todo ello ha logrado un impacto positivo en las empresas gracias a los esfuerzos por fomentar la diversidad de género, que tienen beneficios reales en las organizaciones.

Los hombres y mujeres tienen una visión del mundo diferente por las experiencias que les ha brindado su género. A esto se suma el rol familiar que cumplen y que impactan en las elecciones que tomarán durante su carrera profesional.

Recordemos que, hasta hace unas décadas, a nivel social, no se pensaba en invertir en la educación de las mujeres, limitando su potencial y dejándolas económicamente vulnerables. Ahora, con una independencia ganada, las mujeres han logrado involucrarse más activamente en el mundo empresarial, por lo que ser una compañía con enfoque de género es determinante para atraer y retener ese talento femenino, y donde las organizaciones deben tener la sensibilidad para generar modelos de trabajo y beneficios, mostrando flexibilidad frente a sus necesidades.

Para gran parte de las mujeres, la principal interrupción en su vida laboral se da con el nacimiento de un hijo. La organización a la que pertenecen y cómo se le recibe en su rol de madre, puede ser una de las principales variables decisivas para seguir o no con su vida profesional.

Hay claros ejemplos de cómo esto marca el destino de un país. En Corea del Sur se ha declarado una “emergencia nacional” al registrar la tasa más baja de natalidad del mundo, que sigue disminuyendo cada año (en el 2023 bajó 8% y se estima que, si continúa esta tendencia, su población se reducirá a la mitad para el 2100).

Si bien el Gobierno de Corea del Sur busca cambiar esta situación brindando ayudas financieras, tratamientos hospitalarios, e incluso fecundaciones in vitro para incentivar los nacimientos, esto no responde a las necesidades de las mujeres, que sienten que “no las escuchan” ya que hay un tema social de fondo que no se está tratando. Y es que, al no existir una corresponsabilidad familiar equitativa, en una cultura laboral que demanda horas extras continuas y las mujeres son castigadas rezagándolas si toman permisos por maternidad, la respuesta de las profesionales es no tener niños para no perder lo alcanzado, teniendo en cuenta el alto nivel de competencia existente y todo lo sacrificado para lograrlo.

Es preciso que las mujeres no tengan que elegir entre su vida personal y la profesional, y que las organizaciones se transformen para responder a estas inquietudes, ofreciendo formas alternativas de trabajo, modelos híbridos y remotos, que mejoren la calidad de su participación laboral. Implementar políticas con enfoque de género en el trabajo es el diferencial que puede atraer a este talento que está empezando a destacarse.

Además, esto muestra también los intereses que tienen las personas dependiendo de su género. Por ejemplo, si bien ambos valoran el ambiente laboral de la organización, hay otros aspectos en los que difieren. Ellos suelen tener como prioridad un salario competitivo, alineado con el papel tradicional de proveedor; y si bien las mujeres también tienen interés en el aspecto económico, conectan más con una empresa con un propósito claro que empatice con lo que ella está buscando en la vida.

En nuestro país, cada vez más empresas se suman a hacer estos ajustes. Lo vemos en los procesos de selección, donde se trata de minimizar los sesgos inconscientes y ya se aplica esta modalidad de tener CV ciegos (sin información personal de ningún tipo, de modo que el reclutador no intuya género, edad, etc.), así como entrevistas en panel.

A todo también debemos considerar que se debe realizar un esfuerzo importante desde la preparación y la capacitación, en universidades y colegios, para que más mujeres sigan las carreras STEM-H (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades), porque no es un tema solo de las organizaciones, sino a nivel educativo.

Desde Pacífico Seguros estamos comprometidos en impulsar el desarrollo de las mujeres y ya estamos implementando medidas de forma transversal en la organización. Sabemos que el futuro se viene ahora y este dependerá de lo que avancemos. Desde hace 69 años tenemos el derecho al voto, en 1875 por primera vez una mujer ingresó a una universidad peruana, y se vienen más hitos por marcar, pero para esto necesitamos estar unidos como sociedad y a nivel empresa para hacer que la equidad no se quede en una tarea pendiente.