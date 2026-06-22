El principal problema de la inversión pública no es la falta de recursos, sino la incapacidad para convertirlos en obras terminadas. (FOTO: GEC)
El principal problema de la inversión pública no es la falta de recursos, sino la incapacidad para convertirlos en obras terminadas. (FOTO: GEC)
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David Tuesta Cárdenas
mailDavid Tuesta Cárdenas

Las elecciones ya terminaron. Keiko Fujimori asumirá la conducción del país tras una de las contiendas más ajustadas de nuestra historia reciente. Ese estrecho margen será probablemente el principal condicionante de la política económica del próximo gobierno. La literatura de economía política muestra que las reformas solo son sostenibles cuando amplios sectores de la población perciben beneficios concretos del desarrollo. Cuando ello no ocurre, aumentan el desencanto, la polarización y la búsqueda de alternativas de cambio.

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