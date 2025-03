El tipo de cambio es una de las variables económicas que llaman la atención no solo de los economistas y analistas financieros, sino también de todos los ciudadanos de a pie. Por ello, se le considera uno de los precios más relevantes de la economía.

De esta manera, los exportadores esperan un tipo de cambio alto porque les favorece (reciben dólares y los cambian por soles), mientras que a los importadores les conviene lo contrario (cambian soles por dólares).

Durante las peores épocas inflacionarias, la economía peruana acogió al dólar como reserva de valor frente a la caída desenfrenada del valor de la moneda peruana. Esto generó que nuestra economía se dolarizara, es decir, que el dólar tuviera un mayor peso relativo en las transacciones diarias. Conforme la economía se estabilizó, comenzó la tendencia opuesta: la desdolarización.

Actualmente, la economía peruana está dolarizada de manera parcial. Se pueden comprar bienes, como viviendas y vehículos, tanto en soles como en dólares e, incluso, solicitar créditos o ahorrar en ambas monedas.

El gran problema del tipo de cambio sol-dólar es que no tenemos el poder de definir su valor o precio. Solo podemos, a través de las intervenciones del BCR, tratar de suavizar subidas o bajadas abruptas, lo que implica reducir la volatilidad o el riesgo. El valor del dólar depende –en este caso– de la economía estadounidense y de otros factores, como su alta demanda como medio de pago en el comercio internacional.

El tipo de cambio también influye en el precio de bienes importados, como el maíz o el trigo, que a su vez afectan a otros productos, como el pollo (principal bien de la canasta de consumo) o el pan, que también son fundamentales en la dieta de los peruanos. Un dólar más caro significa que estos bienes también se encarecerán, aunque generalmente los cambios en sus precios están más ligados a fenómenos climáticos que al valor del dólar.

Si bien en las últimas semanas se ha observado una disminución, recordemos que el tipo de cambio es bastante volátil. Independientemente de lo que ocurra con el dólar, hay un consejo financiero que todos debemos tener en cuenta: no debemos endeudarnos en dólares si nuestros ingresos son en soles. A esto se le llama ‘calce de monedas’.

Para evitar el riesgo cambiario: si el dólar sube, necesitaré más soles para pagar la misma deuda. Es cierto que algunos pueden decir: “Pero si baja el tipo de cambio, ahorro… La tasa de interés en dólares es menor, etcétera”. Sin embargo, esa decisión lo expone en mayor o menor medida al riesgo cambiario, y usted deberá afrontarlo.

¿No le parece más sensato vivir sin la incertidumbre de lo que pueda pasar con el tipo de cambio? Si me favorece, a buena hora, pero lo que no puede ocurrir es que me afecte negativamente.

El manejo del BCR del tipo de cambio y de otras variables monetarias ha permitido que tengamos una moneda relativamente fuerte y estable. Esperemos que esto continúe así.