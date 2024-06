(G de Gestión) Un reciente estudio de Microsoft y LinkedIn, titulado “AI at Work Is Here. Now Comes the Hard Part”, ofrece datos reveladores sobre cómo la inteligencia artificial (IA) generativa, o Gen AI, está transformando el lugar de trabajo, especialmente entre los usuarios avanzados (power users).

Los power users de IA generativa no solo están altamente familiarizados con esta tecnología, sino que la utilizan varias veces a la semana, con lo que ahorran más de 30 minutos diarios. Estos superusuarios afirman que la IA tiene un impacto significativo en su productividad, ya que hace que su carga de trabajo sea más manejable, potencia su creatividad, les permite enfocarse en las tareas más importantes y, en general, aumenta su motivación y satisfacción laboral. LEA TAMBIÉN: La IA generativa ingresa como tema prioritario en la agenda empresarial, según ranking El camino para convertirse en un power user se basa en la experimentación constante, la persistencia a pesar de los errores iniciales, la capacidad de reflexión ante problemas específicos y la integración de la tecnología en las rutinas diarias. Estos factores combinados permiten a los usuarios maximizar el potencial de la IA y, así, transformar su forma de trabajar y resolver problemas mejor y más rápido. En un contexto local en que la prioridad número 1 del 60% de los CEO es lograr mayor eficiencia en procesos y reducción de costos* y donde solo el 6% de estos mismos ejecutivos considera haber conseguido un avance importante en iniciativas de IA*, desarrollar power users de IA generativa aceleradamente parece ser una estrategia muy relevante, que se debe considerar. El estudio de Microsoft y LinkedIn ha identificado que las organizaciones más exitosas en el uso de la IA generativa suelen tener líderes comprometidos en fomentar la utilización de esta tecnología y una cultura abierta al cambio. Además, consistentemente ofrecen entrenamiento especializado sobre la IA. Los cuatro países de la región considerados en el estudio (Argentina, Brasil, Colombia y México) lideran en todos los indicadores de formación. Así, los usuarios avanzados de IA en la región tienen mayor probabilidad de recibir capacitación (Global: 42% / Latam: 51%), especialmente en el uso de prompts (Global: 37% / Latam: 42%) y sobre cómo utilizar la IA para su rol o función específica (Global: 35% / Latam: 39%). La IA generativa está cambiando varias dinámicas en el mundo laboral, principalmente para los usuarios avanzados, quienes, más allá del ahorro en tiempo, ven cómo se disparan su productividad y su creatividad. Para convertirse en un experto en IA generativa no hay más secreto que la experimentación, la persistencia y hacer de esta tecnología parte del día a día. Localmente, un porcentaje significativo de los CEO busca eficiencias y solo un 6% ha apalancado de forma importante la IA a la fecha, por lo que se vuelve indispensable formar superusuarios de esta tecnología. * Encuesta a 129 CEO de Apoyo Consultoría, abril 2024 LEA TAMBIÉN: Convirtiendo el área de Recursos Humanos: de soporte a estratégico